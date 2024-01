Gaspreisentwicklung Rückblick auf die Gaskosten 2023: Deutlicher Rückgang für Verbraucher

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24

Ein Musterhaushalt, der sein Haus mit Gas beheizt, konnte in der neuen Heizperiode von September bis Dezember 2023 mit durchschnittlichen Kosten von 755 Euro rechnen – ein erstaunlicher Rückgang um 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als die Verbraucher*innen im Schnitt noch 1.110 Euro für ihre Gaskosten aufbringen mussten.Die positive Entwicklung der Gaskosten im Jahr 2023 zeigt, dass staatliche Maßnahmen einen erheblichen Einfluss auf die finanzielle Belastung der Verbraucherinnen haben können. Während das vergangene Jahr eine Atempause bei den Heizkosten bot, sollten Energiekundinnen nun proaktiv handeln und mögliche Einsparungen durch das Gasanbieter wechseln nutzen, bevor die Energiekosten wieder spürbar ansteigen."Gas war im vergangenen Jahr deutlich günstiger als im Rekordjahr 2022. Das lag auch an den staatlichen Unterstützungen wie Energiepreisbremsen und Mehrwertsteuerabsenkung auf Gas. In diesem Jahr laufen diese Unterstützungen aus und die Energiekosten werden wieder deutlich steigen. Bei Gas rechnen wir mit einer Steigerung von 17 Prozent. Energiekund*innen müssen jetzt aktiv werden und den Anbieter wechseln. Nur so kann die Kostensteigerung gemindert werden. "