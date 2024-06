Gaspreisentwicklung Erhöhte Gasspeicherumlage: So verändert sich der Gaspreis ab Juli 2024

Die Heizkosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert, doch im Monatsvergleich sind sie leicht gestiegen. Ab dem 1. Juli 2024 müssen Gaskund*innen mit höheren Kosten rechnen, da die Gasspeicherumlage erneut angehoben wird. Auch der Gaspreis an der Börse zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend.

Ab Juli 2024 steigen die Heizkosten: Höhere Gasspeicherumlage und Börsenpreise belasten Haushalte.