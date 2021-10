Gaspreise Verbraucherzentrale warnt vor zu hohen Gaspreisen im Winter

Wenn der Winter genau so kalt wird, wie der letzte müssen Verbraucher*innen mit extrem hohen Heizkosten rechnen. Allerdings haben viele Gasanbieter mit ihren Kunden längerfristige Verträge so werden die extrem hohen Gaspreise an der Börse nicht sofort an die Privathaushalte weitergegeben. Von der Bundesregierung verlangt der Vorstand der Verbraucherzentralen, das Deutschland von Gas, Öl und Kohle unabhängiger werde. Zudem müssten auch Haushalte berücksichtigt werden, die finanziell sowieso schon sehr belastet sind. Für diese Menschen dürfen die hohen Gaspreise nicht dazu führen, dass sie ihre Wohnungen nicht ausreichend beheizen können. Müller schlägt in diesem Zuge höheres Wohngeld vor. Außerdem appelliert der Verbraucherverband an die Regierung, die Gasspeicher in Deutschland möglichst schnell aufzufüllen.