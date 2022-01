Gaspreise Gaspreis doppelt so teuer wie vor einem Jahr

Der durchschnittliche Gaspreis in der Grundversorgung liegt im Januar auf einem Rekordhoch. Ein Musterhaushalt (20.000 kWh) zahlt im Schnitt 2.988 Euro im Jahr für Gas. Das entspricht einem durchschnittlichen Preis von 14,9 Cent pro Kilowattstunde. Im Vorjahresmonat waren es 1.502 Euro – der Gaspreis hat sich also mit einem Plus von 99 Prozent verdoppelt.