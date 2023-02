Gaspreise Gas so günstig wie zuletzt Ende 2021

Die Gaspreise für Verbraucher*innen sinken endlich wieder. Ein Musterhaushalt (z. B. eine vierköpfige Familie) zahlt im Februar 2023 unter Berücksichtigung der Gaspreisbremse im Schnitt 2.616 € für 20.000 kWh Gas. Das entspricht einem durchschnittlichen Gaspreis von 13,1 Cent pro Kilowattstunde. Zuletzt war der durchschnittliche Gaspreis im Dezember 2021 so niedrig.

"Ein Alternativtarif für Gas kostet derzeit im Schnitt fast 300 Euro weniger im Jahr als die örtliche Grundversorgung – und das zusätzlich zur Entlastung durch die Gaspreisbremse. Verbraucher*innen sollten daher jetzt einen Wechsel prüfen. Je nach Region und Verbrauch sind die Alternativtarife sogar wesentlich günstiger als die Grundversorgung."

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24

Während in der Grundversorgung durchschnittlich 2.732 € fällig werden, kostet die gleiche Menge Gas im Schnitt der zehn günstigsten Alternativversorger nur 2.441 €. Eine Ersparnis von 291 €. Der Gaspreis im Großhandel ist ebenfalls deutlich gesunken und ist so niedrig wie seit über einem Jahr nicht mehr. Heute kostet eine Megawattstunde Gas rund 54 € (Dutch TTF Natural Gas Futures für Februar). So günstig war es zuletzt im Dezember 2021. Im Vergleich zum Höchststand im August 2022 von 346 € /MWh ist das ein Preisrückgang von 84 Prozent. Die Preisreduktion wird vollumfänglich allerdings erst mit Verzögerung bei den Verbraucher*innen ankommen...