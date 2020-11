Gaspreise 2021 Gaspreiserhöhungen bei 75 Grundversorgern

75 Gasgrundversorger erhöhen 2021 ihre Preise oder haben bereits Preiserhöhungen vorgenommen. Im Schnitt steigen die Gaspreise in der Grundversorgung um 7,5 Prozent und betreffen 545.000 Haushalte.

2021 steigen die Gaspreise vieler Grundversorger.