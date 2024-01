Trotz der allgemeinen Freude über die gesunkenen Gaspreise sollten Verbraucher vorsichtig optimistisch bleiben. Der aktuelle Durchschnittspreis von 2.185 Euro für 20.000 kWh im Januar 2024 liegt zwei Prozent unter dem Preis im Dezember 2023. Grund dafür ist jedoch nicht etwa eine generelle Entspannung auf dem Energiemarkt, sondern die Tatsache, dass viele Versorger die höhere CO2-Abgabe von 45 Euro pro Tonne noch nicht in ihre Tarife eingerechnet haben.Diese vermeintliche Entlastung könnte jedoch nur von kurzer Dauer sein. Ab März 2024 ist mit einem Anstieg der Mehrwertsteuer auf Gas von sieben auf 19 Prozent zu rechnen. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von CHECK24 zeigt, dass diese Anhebung von der Hälfte der deutschen Bevölkerung abgelehnt wird. Eine vierköpfige Familie könnte durch die höhere Mehrwertsteuer auf Gas Mehrkosten von 204 Euro verzeichnen, hinzu kommen zusätzliche Kosten aufgrund einer höheren CO2-Abgabe.Trotz dieser Aussichten gibt es für Verbraucher eine Möglichkeit, die Kosten zu minimieren. Ein Wechsel zu alternativen Anbietern kann sich lohnen. Aktuell zahlen Neukunden bei Alternativanbietern für 20.000 kWh Gas nur 1.704 Euro – das entspricht 8,5 Cent je Kilowattstunde. Im Vergleich dazu zahlen Kunden in der Grundversorgung im Schnitt 2.637 Euro. Ein Wechsel zu einem Alternativanbieter könnte einer vierköpfigen Familie durchschnittlich 933 Euro pro Jahr einsparen.Ein weiterer interessanter Aspekt ist der aktuelle Gaspreis an der Börse (Dutch TTF Natural Gas Futures), der so niedrig ist wie seit zwei Jahren nicht mehr. Trotz der Heizsaison beträgt der Preis für eine Megawattstunde Gas im Januar 2024 rund 32 Euro (European Gas Spot Index), was einem Rückgang von 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im Januar 2023 lag der Preis noch bei 65 Euro.