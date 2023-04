Verbraucher, die auf der Suche nach einem neuen Gasanbieter sind, können sich freuen: Die Preise sind auf 10 Cent pro Kilowattstunde gefallen. Die günstigeren Tarife sind allerdings nur für Neukunden verfügbar. Kunden, die bereits beim Grundversorger sind, müssen weiterhin tiefer in die Tasche greifen.

Die Gaspreise sind seit Jahren ein viel diskutiertes Thema. Insbesondere Verbraucher, die beim Grundversorger bleiben, müssen oft deutlich mehr zahlen als bei alternativen Anbietern. Nun gibt es jedoch eine erfreuliche Nachricht: Einige Gasanbieter haben ihre Preise auf 10 Cent pro Kilowattstunde für Neukunden gesenkt.Der Grund für die gesunkenen Gaspreise sind die stark gefallenen Großhandelspreise für Gas. Diese waren Ende März eine Zeit lang unter 4 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Dadurch konnten auch die Gasanbieter ihre Preise senken und den Kunden günstigere Tarife anbieten.Die neuen Tarife sind jedoch nur für Neukunden verfügbar. Wer bereits beim Grundversorger ist, muss weiterhin für sein Gas mehr Geld in die Hand nehmen. Dort sind die Preise oft noch deutlich höher als bei den günstigeren Alternativanbietern. Kunden der Grundversorger oder Verbrauchern, welche wegen Vertragsfristen den Gasanbieter nicht wechseln können, wird momentan ausschließlich durch die staatlichen Energiepreisbremsen unter die Arme gegriffen.Der Staat beschränkt dabei den Gaspreis auf 12 Cent je kWh, den Strompreis auf 40 Cent je kWh. Die Neukundenpreise für Gas sind Ende März auf durchschnittlich nur noch 10,1 Cent je kWh gefallen. Vereinzelt boten Versorger auch weniger als 10 Cent. Das ist der niedrigste Gaspreis für Verbraucher seit Oktober 2021! Die aktuellen Preise sind also besonders attraktiv für Verbraucher, die ihren Gasanbieter wechseln oder neu in den Markt einsteigen möchten.Auch wenn der Gaspreis Anfang April, wegen des unerwarteten kalten Wetters, leicht gestiegen ist sollte es sich dabei nur um einen temporären Anstieg handeln. Für Verbraucher, die von den niedrigeren Gaspreisen profitieren möchten, ist jetzt die beste Zeit, die aktuellen Angebote der Gasversorger zu vergleichen und den Anbieter ggf. zu wechseln.