Gaspreis Gaskosten explodieren: Verbraucher*innen spüren doppelten Preisanstieg

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24

Eine durchschnittliche Familie muss derzeit tief in die Tasche greifen, um ihre Heizkosten zu decken. Laut neuesten Daten von CHECK24 beträgt die Gasrechnung für 20.000 kWh Gas im Schnitt 2.324 Euro - und das inklusive der kürzlich erhöhten Mehrwertsteuer von 19 Prozent. Vor gerade einmal einem Monat waren es noch 2.059 Euro, als die Mehrwertsteuer lediglich sieben Prozent betrug. Ein Preisanstieg von fast 300 Euro innerhalb kürzester Zeit belastet die Haushalte massiv.Doch nicht nur die Mehrwertsteuer macht den Verbraucher*innen zu schaffen. Der Börsengaspreis, der am 23. Februar 2024 seinen niedrigsten Stand der letzten zwei Jahre erreichte und damals bei 23 Euro lag, ist seither um satte 6 Euro auf 29 Euro gestiegen. Diese Entwicklung verschärft die Situation zusätzlich und lässt kaum Spielraum für Entlastung.Die Spannungen im Nahen Osten tragen ebenfalls zur Preisexplosion bei. Kurzzeitig schossen die Ölpreise in die Höhe, was sich direkt auf die Gaspreise auswirkt. Die Unsicherheit auf den Märkten verstärkt den Druck auf die Verbraucher*innen, die bereits jetzt mit enormen Belastungen zu kämpfen haben."In den kommenden Jahren wird Heizöl unter anderem durch die CO2-Abgabe kontinuierlich teurer. Wir rechnen damit, dass fossile Brennstoffe in Zukunft insgesamt teurer werden. Daher lohnt sich ein Vergleich der Anbieter für Verbraucher*innen in jedem Fall, um die steigenden Kosten auszugleichen."