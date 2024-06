Gaspreis Aktueller Gaspreis im Juni 2024: Sparpotential von bis zu 1.013 € jährlich

Ab dem 1. Juni 2024 liegt der durchschnittliche Gaspreis in Deutschland bei 11,67 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Wer in der Grundversorgung bleibt, zahlt erheblich mehr. Familien mit hohem Verbrauch profitieren deutlich von Alternativtarifen.

Ab dem 1. Juni 2024 beträgt der durchschnittliche Gaspreis in Deutschland 11,67 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Doch Verbraucher in der Grundversorgung zahlen im Schnitt 14,28 Cent pro kWh – ein erheblicher Unterschied, der sich auf die jährlichen Kosten auswirkt.Im Vergleich dazu bieten alternative Gasanbieter deutlich günstigere Tarife an. Mit 9,21 Cent pro kWh liegen diese weit unter dem Durchschnittspreis und bieten eine attraktive Option für sparsame Haushalte.Eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh zahlt im Grundversorgungstarif etwa 2.855 € jährlich. Wählt dieselbe Familie einen Alternativtarif, belaufen sich die Kosten auf nur 1.842 € pro Jahr. Das ergibt eine mögliche Ersparnis von 1.013 € jährlich.Diese deutlichen Unterschiede in den Gaspreisen zeigen, wie wichtig es ist, Gastarife regelmäßig zu überprüfen und zu vergleichen.