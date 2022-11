Gaskrise Deutsche Gasspeicher erreichen 100 Prozent Füllstand

Am Montagmorgen wurden in den deutschen Gasspeichern 245,44 Terawattstunden Gas registriert. Dies geht aus den Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervor. Damit wurde die 100-Prozent-Marke sogar um 0,2 Prozentpunkte überschritten. Diese liegt bei 245,39 Terawattstunden. Bei einem ähnlichen Gasverbrauch wie im Januar und Februar 2022 würde das Gas für gut zwei Monate ausreichen. Zum Vergleich: In diesen beiden Monaten wurden laut der Bundesnetzagentur in Deutschland insgesamt 227 Terawattstunden Gas verbraucht. Auch EU-weit sind die Gasspeicher mit 95,6 Prozent gut gefüllt. Die vollen Gasspeicher fungieren als eine Art Puffer und gleichen Schwankungen beim Gasverbrauch aus. Daher sind diese wichtig, damit die deutsche Wirtschaft sowie Behörden und Haushalte in der anstehenden Heizsaison genug Energie bekommen. Bis zum Frühjahr werden die Speicherstände daher abnehmen. Laut dem Energiewirtschaftsgesetz sollen die Gasspeicher am 01. Februar aber noch zu 40 Prozent gefüllt sein.+++ Alle aktuellen Informationen zur Gaskrise +++