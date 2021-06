Gaskosten Kalter Frühling sorgt für hohe Heizkosten

Mai und April 2021 waren so kalt wie lange nicht mehr. Die ungewöhnlich frostigen Temperaturen sorgten bei Verbrauch*innen für hohe Heizöl- und Gaskosten. Der Heizbedarf in der aktuellen Heizperiode stieg um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die kalten Frühlingsmonate sorgten für hohe Heizkosten.