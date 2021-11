Gaskosten Heizkosten steigen deutlich trotz geringerem Heizbedarf

In der aktuellen Heizperiode mussten Verbraucher*innen etwas weniger heizen als im Vorjahreszeitraum – der Heizbedarf war 0,7 Prozent niedriger als September und Oktober 2020. Dennoch sind die Heizkosten deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Dies liegt vor allem an den sehr hohen Gaspreisen.

Obwohl der Heizbedarf zurückgeht, explodieren die Heizkosten.