Gas Deutschland und Spanien wollen Gaspipeline

Nach den deutsch-spanischen Regierungskonsultationen in La Coruña gaben Bundeskanzler Olaf Scholz und der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez ihr gemeinsames Engagement für den Bau der Gaspipeline auf einer Pressekonferenz bekannt. Die Leitung, die den Namen Midcat trägt, soll bis 2025 zwischen Spanien und Frankreich realisiert werden und die iberische Halbinsel an das europäische Pipeline-Netz anbinden. Neben Gas soll diese später auch mit erneuerbaren Energien produzierten Wasserstoff transportieren. In Frankreich trifft das Vorhaben bei Präsident Emmanuel Macron jedoch seit Jahren auf Widerstand, da dieser unter anderem Konkurrenz für die französischen Atomkraftwerke und LNG-Terminals durch die Gaslieferungen fürchtet. Spanien und Portugal besitzen ihrerseits mehrere LNG-Terminals, über die Flüssiggas aus verschiedenen Quellen bezogen werden kann. Der Bau der Leitung begann bereits 2013 und große Teile der Röhre in Spanien sind auch schon fertiggestellt. Das Projekt wurde jedoch 2017 aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit abgebrochen und ist nun durch die angespannte Situation auf dem Energiemarkt wieder auf die Tagesordnung gebracht worden.