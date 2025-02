Rating Unfallversicherung: Die Tarife unterscheiden sich immer mehr

München, 28.2.2025 | 12:18 | mst

Morgen & Morgen hat aktuelle Tarife der Unfallversicherung untersucht: sieben von zehn Angeboten sind mindestens „sehr gut“. Gleichzeitig unterscheiden sich die Tarife immer mehr – ein Tarifwechsel kann für Verbraucher sinnvoll sein.

Eine Unfallversicherung leistet bei bleibenden Schäden nach einem Unfall - etwa beim Sport.

Versicherer bieten Schutz in Stufen an

Nach dem aktuellen Rating der Analysten von Morgen & Morgen unterscheiden sich die Tarife bei der Unfallversicherung immer mehr. Gleichzeitig sind die meisten Angebote auf einem hohen Niveau: knapp 70 Prozent der Tarife sind mindestens „sehr gut“.Für 142 Tarife (48,5 Prozent) vergibt Morgen & Morgen die beste Wertung von fünf Sternen („ausgezeichnet“). 61 Angebote erreichen mit vier Sternen die Wertung „sehr gut“ (20,8 Prozent).41 Tarife sind laut den Analysten mit drei Sternen „durchschnittlich“ (14 Prozent). 48 Tarife werden mit zwei Sternen „schwach“ eingestuft (16,4 Prozent). Die schlechteste Wertung von einem Stern („sehr schwach“) muss aber nur ein einziger Tarif hinnehmen.Laut Morgen & Morgen ist besonders auffällig, dass die Versicherer die Gliedertaxen zunehmend flexibel gestalten: die Gesellschaften bieten ihren Unfallschutz in verschiedenen Stufen von Basis- bis hin zu Komforttarifen an.Zudem gibt es seit 2021 immer mehr Anbieter, die Impfschäden nach einer Corona-Impfung abdecken. Viele Tarife bieten mittlerweile eine Absicherung für gesundheitliche Schäden nach einer Impfung, sofern der Impfstoff in der EU zugelassen wurde.„Die zunehmende Produktkomplexität macht die Tarifauswahl für Verbraucher und Vermittler immer schwieriger“, sagte Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik & Rating bei Morgen & Morgen. In einem dynamischen Marktumfeld sollte gerade bei Sachversicherungen auch ein Tarifwechsel in Betracht gezogen werden.