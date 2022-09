Statistik: Todesfälle im August elf Prozent über dem Durchschnitt

München, 16.9.2022 | 17:08 | mst

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland lag auch im August über dem Durchschnittswert der Vorjahre. Die Tendenz ist laut dem Statistischen Bundesamt derzeit jedoch wieder rückläufig.

Kerze an einem Grab: Im August waren die Todesfallzahlen höher als in den Vorjahren.

Corona-Todesfälle gehen aktuell zurück

Im August 2022 sind in Deutschland insgesamt 85.542 Menschen gestorben. Damit lag die Zahl der Sterbefälle elf Prozent (8.156 Todesfälle) über dem mittleren Wert der Jahre 2018 bis 2021. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor.Die Tendenz bei den Todesfällen ist laut Destatis im Gegensatz zu den beiden Vormonaten jedoch wieder rückläufig. Dies trifft auch auf die Todesfälle durch Covid-19 zu.Warum die Sterbefälle im August über dem Schnitt der Vorjahre lagen, lässt sich laut Destatis erst später anhand der Todesursachenstatistik genau beantworten. Höhere Todesfallzahlen während einer Hitzewelle seien bereits in den Vorjahren beobachtet worden, allerdings nicht über einen so langen Zeitraum wie dieses Jahr.Die beim Robert-Koch-Institut gemeldeten Covid-19-Todesfälle liegen derzeit bis zur 33. Kalender­woche (15. bis 21. August) vor. In dieser Woche wurden bisher 506 Todesfälle wegen Covid-19 gemeldet. Die Zahlen waren von Mitte Juni bis Ende Juli auf 872 Todesfälle in der 29. Kalenderwoche gestiegen. Seitdem gehen sie wieder zurück