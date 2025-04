Statistik Destatis: Grippewelle führt zu mehr Todesfällen

München, 22.4.2025 | 11:17 | mst

Die Todesfallzahlen für das erste Quartal 2025 zeigen: Die Grippewelle war dieses Jahr in Deutschland vergleichsweise stark ausgefallen.

Im ersten Quartal 2025 sind in Deutschland laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) 282.290 Menschen gestorben. Seit Ende Januar 2025 führte die starke Grippewelle zu höheren Todesfallzahlen im Vergleich zu den Vorjahren 2021 bis 2024.

Zum Jahresbeginn lagen die Todesfallzahlen zunächst noch deutlich unter dem mittleren Wert der Vorjahre. Ende Januar lagen die Zahlen dann über dem Durchschnittswert. Für den Januar gab es daher insgesamt keine Abweichung zu den vier Vorjahren.

Im Februar lagen die Sterbefallzahlen dagegen mit neun Prozent deutlich über dem Durchschnittswert, im März waren die Zahlen immer noch um fünf Prozent erhöht.

Die Grippewelle hatte sich auch im restlichen Europa bemerkbar gemacht – allerdings früher als hierzulande. So war die Sterblichkeit in Frankreich und Spanien im Januar deutlich erhöht. Als die Grippewelle in Deutschland dann im Februar ihren Höhepunkt erreichte, gingen die Todesfallzahlen in den anderen europäischen Staaten tendenziell bereits wieder zurück.

