München, 11.2.2022 | 11:27 | dmi

Wer nicht rechtsschutzversichert ist oder sich innerhalb der Wartezeit seines Rechtsschutztarifs befindet, hat bei Rechtsstreitigkeiten das Nachsehen und muss einen teuren Anwalt konsultieren. Genau hier setzt der neue Rechtshilfe-Vergleich von CHECK24 an. Dieser ermöglicht schnelle Hilfe zum Fixpreis - ohne versteckte Kosten.

Mit der Rechtshilfe erhalten Sie eine professionelle Beratung in verschiedenen Rechtsbereichen.

Rechtsberatung per Telefon oder E-Mail

Prüfung von Dokumenten wie Urkunden oder Verträgen

außergerichtlichen Vertretung und Verhandlung, zum Beispiel Vergleichs- oder Mediationsverfahren

Korrespondenz mit der Gegenseite

Mit den Rechtshilfe-Produkten können Ansprüche geprüft und anschließend durchgesetzt werden. Dafür stehen unter anderem Anwälte und Kanzleien zur Verfügung, die auf unterschiedliche Rechtsgebiete spezialisiert sind - vom Arbeits- über das Familien- bis hin zum Verkehrsrecht. So erhalten Sie eine professionelle, auf Ihre Fragen angepasste, Rechtsberatung.Je nach Produkt leistet die Rechtshilfe bei einer:Darüber hinaus können die Anwälte oftmals auch für gerichtliche Verfahren beauftragt werden. Bei einer Beratung mit anschließender außergerichtlicher Vertretung können die Kosten übernommen werden.CHECK24 arbeitet mit verschiedenen renommierten Rechtshilfe-Anbietern zusammen, beispielsweise ARAG, KLUGO und jurpartner. Diese ermöglichen eine Rechtsberatung meist noch am Tag der Anfrage.Dabei spielt es im Gegensatz zur Rechtsschutzversicherung keine Rolle, wie weit der Ursprung des Beratungsgegenstandes zurückliegt. Die Rechtshilfe kann vollkommen zeitunabhängig in Anspruch genommen werden.