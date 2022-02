München, 15.2.2022 | 10:21 | dmi

In Italien und damit auch in Südtirol gelten seit dem 01. Januar 2022 neue Regelungen für Skifahrer. Eine Haftpflichtversicherung ist hier von nun an verpflichtend und wird andernfalls mit Bußgeldzahlungen geahndet.

Skifahrer brauchen nun eine Haftpflichtversicherung in Italien inklusive Südtirol.

Haftpflichtversicherung abschließen

Italien und Südtirol zählen mitunter zu den beliebtesten Gebieten zum Skifahren. Seit diesem Jahr ist dort nun eine private Haftpflichtversicherung für Skifahrende verpflichtend. Ein Nachweis einer bestehenden Haftpflichtversicherung kann beim Versicherer selbst angefordert werden. Skifahrende, die nicht haftpflichtversichert sind, haben die Möglichkeit sich über eine Tages-Police gemeinsam mit ihrem Skipass direkt vor Ort abzusichern.Ein fehlender Versicherungsschutz wird mit Bußgeldern in Höhe von 100 bis 150 Euro geahndet. Außerdem kann Skifahrenden der Skipass entzogen werden.Eine Haftpflichtversicherung sichert grundsätzlich bei Schäden und Verletzungen gegenüber Dritten ab. Ein Versicherungsschutz lohnt sich daher auch abseits der Piste und kann bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden schützen. Je nach Tarif können weiterhin Partner und Kinder mitversichert werden.Über CHECK24 können Sie eine große Auswahl an Tarifen der Privathaftpflicht vergleichen und den passenden Schutz für Ihren Bedarf abschließen.