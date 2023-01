München, 13.1.2023 | 14:46 | dmi

Mit den Wintermonaten und der damit einhergehenden Skisaison steigt das Risiko für Sportunfälle auf der Piste. In Italien und Südtirol müssen sich Skifahrende daher seit Anfang 2022 haftpflichtversichern.

Ein Haftpflichtschutz ist auf allen Skipisten sinnvoll.

Auf der Skipiste abgesichert

Neben der Einführung einer obligatorischen Haftpflichtversicherung ist das Tragen eines Helms für Skifahrende in Italien und Südtirol ebenfalls vorgeschrieben. Bei einem fehlenden Versicherungsschutz drohen Bußgelder in Höhe von 100 bis 150 Euro. Weiterhin darf der Skipass entzogen werden.Der Versicherungsschutz einer Privathaftpflicht ist allerdings auf allen Skipisten und damit auch abseits von Italien und Südtirol sinnvoll. Bei Unfällen und der Schädigung Dritter kommt die Haftpflichtversicherung für die entstandenen Kosten auf. Diese sind im schlimmsten Fall in Millionenhöhe und können ohne einen Versicherungsschutz zum finanziellen Ruin führen.Eine Haftpflichtversicherung übernimmt die Kosten, die durch Schäden an Dritten auf der Skipiste entstehen können. Darüber hinaus deckt sie grundsätzlich Personen-, Sach- sowie Vermögensschäden gegenüber Dritten ab. Bei CHECK24 können Sie eine Vielzahl an Haftpflichttarifen vergleichen und eine passende Absicherung finden. Tarife mit einer Sofort-Police bieten außerdem die Möglichkeit, eine Haftpflichtversicherung kurzfristig einen Tag vor dem Urlaubsantritt abzuschließen.