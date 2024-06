München, 18.6.2024 | 12:48 | npa

Am 15. Mai 2024 wurde die Krankenhausreform vom Bundeskabinett verabschiedet. Diese sieht eine umfassende Neustrukturierung und Qualitätssteigerung der Krankenhäuser vor. Ein zentrales Ziel ist die Spezialisierung der Krankenhäuser, um spezifische medizinische Leistungen an wenigen, besonders qualifizierten Standorten zu bündeln.

Die Krankenhausreform soll die medizinische Versorgung verbessern.

Im Rahmen der Reform ist vorgesehen, viele kleinere Kliniken entweder zu schließen oder umzuwandeln, umund die medizinische Versorgung zu verbessern. Die Kompetenz und Expertise der einzelnen Krankenhäuser sollen so gefördert werden.Ein weiterer Punkt ist die Stärkung der Patientenrechte: Patienten sollen mehrerhalten. Insbesondere in Bezug auf die Auswahl der passenden Behandlung und des Krankenhauses soll die Reform eine Verbesserung bringen. Das Gesundheitsministerium hat dafür bereits einenbereitgestellt. Die Patienten können so nach der gewünschten Behandlung oder Klinik suchen und Krankenhäuser miteinander vergleichen.Von den Vorteilen der Reform können vor allem Privatversicherte oder Patienten mit einer Krankenhauszusatzversicherung profitieren. Diesodass Kassenpatienten die Behandlung oder die behandelnde Klinik nicht immer frei auswählen können. Mit einer Krankenhauszusatzversicherung können sie dieselbst treffen. Zudem genießen Zusatzversicherte im Ernstfall eine bevorzugte Behandlung durch einen Spezialisten. So können auch Kassenpatienten die Vorzüge der Krankenhausreform vollumfänglich für sich nutzen und sind auch im Ernstfall bestmöglich geschützt.Weitere Informationen zum Thema Krankenhausreform und wie Sie mit einer Krankenhauszusatzversicherung davon profitieren können, finden Sie hier