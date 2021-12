Wer jung ist, zahlt mehr Gebühren

München, 03.12.2021 | 08:00 | fbr

Wer über CHECK24 ein Girokonto abschließt, zahlt deutlich weniger Kontoführungsgebühren als der Bundesdurchschnitt. Doch gerade junge Verbraucher schließen vergleichsweise teure Girokonten ab und geben mit im Schnitt knapp 15 Euro am meisten aus. Wie sich diese Entgelte mit einem Kontowechsel in 30 Minuten auf null drücken lassen.

Junge Verbraucher zahlen drauf

Die durchschnittlichen Kontoführungsgebühren im Jahr 2021

Gebühren für die Kontoführung und die Girokarte, Verwahrentgelte bei zu hohem Guthaben sowie Kosten für das Bezahlen und Bargeldabheben: Die meisten Banken haben in den vergangenen Monaten entweder Gebühren für vormals kostenlose Girokonten eingeführt oder bestehende Entgelte erhöht. Laut einer Auswertung von Stiftung Warentest liegen in Deutschland. „Die Gebühren für Girokonten sind in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen“, sagt auch Christian Nau, Geschäftsführer Girokonto bei CHECK24. Wer online vergleiche, könne aber immer noch sparen, so der Girokonto-Experte.Das zeigen auch aktuelle Zahlen von CHECK24 . Demnach habenim aktuellen Jahr im Schnitt. Ein Betrag, der mit rund 67 Euro deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Am meisten für ihr Girokonto haben dabei junge CHECK24 Kunden zwischen 18 und 29 Jahren ausgegeben - nämlich 14,92 Euro im Jahr. Es folgen die 30-39-Jährigen mit 13,67 Euro und die 40-49-jährigen mit 13,53 Euro jährlichen Kontoführungsgebühren. Über 70-jährige Verbraucher haben 13,36 Euro für ihr Girokonto bezahlt, 50-59-Jährige 12,91 Euro. Die größten Sparfüchse sind die 60 bis 69-jährigen: Ihr Girokonto hat im laufenden Jahr durchschnittlich nur 12,50 Euro Gebühren gekostet.

CHECK24 Kunden im Alter von 18 bis 29 Jahren haben im laufenden Jahr mit knapp 15 die höchsten Kontoführungsgebühren gezahlt.

In 30 Minuten auf kostenloses Girokonto wechseln

Christian Nau, Geschäftsführer Girokonto bei CHECK24

Ein Grund für diesen deutlichen Gebührenunterschied zum Bundesdurchschnitt liegt im Girokonto-Angebot des Vergleichsportals. „Auf dem Markt gibt es noch“, sagt Nau.Auch im Vergleich von CHECK24 gebe es mit der DKB, der Hypovereinsbank und der C24 Bank aktuell noch drei Banken, die ein Girokonto mit gebührenfreier Kontoführung anbieten – und das ohne Bedingungen. „Viele unserer Kunden entscheiden sich daher für diese Konten“, erklärt Nau.Der Umzug zu einer neuen Bank hat sich dank digitaler Prozesse deutlich vereinfacht. „Einmehr“, sagt Nau. Über CHECK24 gehe das digitalen Kontoumzug . „10 Minuten brauchen unsere Kunden für den Girokontoantrag und die Legitimation, 20 Minuten für den kostenlosen digitalen Kontoumzug, der das automatische Übertragen aller laufenden Geldein- und -ausgänge vom alten auf das neue Girokonto von zu Hause aus ermöglicht.“ Wer dabei auf ein kostenloses Girokonto setze, könne sich in Zukunft die, so der Girokonto-Experte.