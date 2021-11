Aus zwei mach eins! Die DKB setzt in Zukunft auf die Debitkarte

München, 02.11.2021 | 09:00 | fbr

Die DKB, Deutschlands zweitgrößte Direktbank, ändert ihr Kartenmodell: Statt einer Girokarte plus einer Visa-Kreditkarte bietet sie ab dem 10. November für ihr kostenloses Girokonto nur noch eine Visa Debitkarte als Standardkarte an. Was hinter dem Kartenspiel der Bank steckt und was das für deren Kunden bedeutet.

Vorsicht bei Hotel- und Mietwagenbuchungen

So funktioniert die neue Visa Debitkarte der DKB

Quelle: DKB YouTube Channel | Für externe Inhalte übernimmt CHECK24 keine Gewähr.

CHECK24 Tipp: Kostenlose Kreditkarte einer anderen Bank mit DKB-Cash-Girokonto verbinden Wer auf eine Kreditkarte mit Kreditrahmen und allen Zahlungsfunktionen nicht verzichten möchte, für den gibt es im CHECK24 Kreditkartenvergleich weiterhin kostenlose Kreditkarten anderer Anbieter. Diese lassen sich ganz einfach mit dem Girokonto der DKB verbinden, das in diesem Fall als Referenzkonto, also als Abrechnungskonto für die kostenlose Kreditkarte der anderen Bank, fungiert.

DKB Girokonto: Viele Features bleiben kostenlos

Die Funktionen der neuen Visa Debitkarte im Vergleich zur alten DKB-Visa-Card und Girokarte

Funktionen Visa Debitkarte DKB Visa Card Girokarte weltweit bezahlen und

Bargeld abheben Ja Ja nein Online bezahlen Ja Ja Nein Abbuchung vom Konto direkt nach Zahlung einmal im Monat direkt nach Zahlung Wunsch-Pin Ja Nein Nein Apple und Google Pay Ja Ja Nein Separate Abrechnung mit

individuellem Kreditkartenlimit Nein Ja Nein chip-TAN Nein Nein Ja Bezahlen an reinen

Girocard Akzeptanzstellen nein nein ja Preis pro Monat kostenlos 2,49 Euro im Monat (optional) kostenlos behalten oder kündigen

Neukunden 0,99 Euro pro Monat So läuft die Umstellung für Neu- und Bestandskunden der DKB Diese Umstellung gilt für Neukunden ab November. Bestandskunden erhalten die neue DKB-Debitkarte bis zum Juni kommenden Jahres, werden individuell über die Änderung informiert und müssen dem neuen Kontomodell bis Jahresende aktiv zustimmen. Aktuell gibt es dazu eine Aufforderung nach dem Login ins Online-Banking. Die DKB reagiert so auf das jüngste Urteil des Bundesgerichtshofs, dass Banken dazu verpflichtet, sich eine aktive Einwilligung ihrer Kunden zu geänderten Vertragsbedingungen einzuholen.



Bislang genutzte DKB-Visa-Karten bleiben nach Erhalt der neuen Visa Debitkarte mindestens für zehn Wochen gebührenfrei aktiv – anschließend kostet die Nutzung der DKB-Kreditkarte 2,49 Euro im Monat. Wer seine DKB-Visa-Card nicht weiter nutzen möchte, muss über die bestehende Karte laufende Abos, zum Beispiel bei Streamingdiensten, selbst aktualisieren. Die Girokarte bleibt kostenlos, Kunden können sie aber innerhalb der Frist von zehn Wochen auf Wunsch kündigen. Neukunden bekommen keine gebührenfreie Girokarte, können sich eine solche aber für für 0,99 Euro im Monat hinzubuchen.

„Eine Karte – viele Vorteile“ – mit diesen Worten bewirbt die DKB auf ihrer Webseite die Einführung derals Standardkarte für ihr kostenloses Girokonto . Diese solldie alte Girokarte und DKB-Visa-Card ersetzen. Die DKB begründet die Umstellung ihres Kontomodells damit, dass sie ihren Kundenzur Verfügung stellen will. Für die Bank ist das ein einschneidender Schritt: Denn bislang galt die Kombination aus kostenloser Girokarte und gebührenfreier DKB-Visa-Card als das Erfolgsmodell der DKB, dem sie ihren Aufstieg zur zweitgrößten Direktbank Deutschlands hinter der ING verdankt – eigenen Angaben zur Folge mit aktuell 4,8 Millionen Kunden.Diese müssen sich mit der Einführung der Visa Debitkarte jetzt umstellen. Die wichtigste Änderung: Die neue Debitkarte der DKB verfügt – anders als die DKB-Visa-Card – über keine separate Abrechnung mit individuellem Kartenlimit. Konkret bedeutet das, dass die Bank Zahlungen nun nicht mehr monatlich separat abrechnet, sondern das Geld direkt nach Karteneinsatz vom Girokonto abbucht.Die DKB verkauft das in einer Pressemitteilung als Vorteil – kann so doch der Kunde einen besseren Überblick über seine Finanzen wahren. In Wahrheit bedeutet das aber auch, dass es mit der neuen Visa-Debitkarte Ärger beim Mietwagenverleih oder bei Hotelbuchungen geben kann., erklärt die DKB auf Nachfrage von CHECK24. Dies sei eine händlerseitige Entscheidung. Die Mehrheit der Mietwagenanbieter akzeptiere aber für Buchung und Kautionshinterlegung eine Visa Debitkarte und eine Visa Kreditkarte gleichermaßen, so die Bank weiter.Wer darauf angewiesen ist, dass eine Hotel- oder Mietwagenbuchung zu 100 Prozent funktioniert, der braucht eine echte Kreditkarte. Und für eine solche sind bei der DKB künftig Gebühren fällig. Denn die vormals kostenlose DKB-Visa-Card ist nun optional und kostet 2,49 Euro im Monat. Einen Ausweg bieten allerdings kostenlose Kreditkarten anderer Banken (siehe Info-Box), die gebührenfrei abschließbar sind. Die DKB hält dem ihre eigene Einschätzung entgegen und setzt darauf, dass künftig immer mehr Händler Debitkarten akzeptieren. „Wir sehen vielerorts auch eine Abkehr von dieser Credit-Only-Strategie, sodass die Visa Debitkarte auf große Akzeptanz stößt“, teilt die DKB mit.Auch, verglichen mit gebührenpflichtigen Konto-Angeboten anderer Banken. „Das Girokonto der DKB bleibt auch mit der Visa Debitkarte attraktiv. Das liegt daran, dass nahezu alle Features des Kontos, für die andere Banken Geld verlangen, bei der DKB auch in Zukunft keine Gebühren kosten“, sagt Christian Nau, Geschäftsführer Girokonto bei CHECK24. So können DKB-Kunden gemäß der aktuellen Preisstruktur (red. Anmerkung: siehe Tabelle) mit Aktivkunden-Status (red. Anmerkung: Aktivkunden müssen bei der DKB ab dem siebten Monat einen monatlichen Geldeingang von 700 Euro vorweisen) mit der Visa Debitkarte auch weiterhin. Wer kein Aktivkunde ist, für den gilt das allerdings nur für Zahlungen und Abhebungen in Euro, bei Fremdwährungen ist ein Währungsumrechnungsentgelt in Höhe von 2,2 Prozent des verfügten Betrags fällig. Mobiles Bezahlen ist dank der Anbindung anauch in Zukunft per Smartphone möglich. Zudem bleibt dasund die neue Visa-Debitkarte. Jahres- oder Transaktionsgebühren fallen also nicht an.