Von Kostenlos- bis Premium-Konto C24 Bank - das können die neuen Girokonten

A A A

Deutschland hat eine neue Bank: Seit Mitte Oktober können Verbraucher bei der C24 Bank drei verschiedene Girokonto-Modelle eröffnen. Dazu zählt auch ein bedingungslos kostenloses Girokonto, wie es heute nur noch wenige andere Direktbanken bieten. Was die drei C24 Konten so besonders macht, wie Sie mittels künstlicher Intelligenz Ihre monatlichen Fixkosten für Strom und Gas verringern können und wie Sie darüber hinaus noch bis zu 30 Euro Cashback im Monat verdienen können.

Die Zahl der bedingungslos kostenlosen Girokonten schien auch in diesem Jahr weiter in rasantem Tempo abzunehmen. Selbst Direktbanken wie die ING konnten sich dem Trend zuletzt nicht mehr entziehen. Kaum machte die Bank im Mai einen monatlichen Mindestgeldeingang in Höhe von 700 Euro zur Voraussetzung für den Wegfall der Kontoführungsgebühr, zogen in den darauffolgenden Monaten weitere Geldhäuser mit ähnlichen Regelungen nach. So setzt die Commerzbank seit Oktober bei Neukunden Ihres „Kostenlosen Girokontos“ denselben Geldeingang voraus, ansonsten beläuft sich die Gebühr für die Kontoführung auf ganze 9,90 Euro pro Monat. Wer sein Konto bei der Commerzbank schon vor Oktober eröffnet hat, bleibt von der Änderung fürs Erste verschont. Langfristig garantieren will das Geldhaus dies allerdings nicht.

Angesichts dieser Entwicklung schlug die Meldung vom 13. Oktober in der deutschen Bankenlandschaft ein wie ein Blitz: Das Smartkonto der neuen C24 Bank ist für alle Kunden ohne Bedingungen kostenlos. Mit dem C24 Plus und dem C24 Max bietet die Bank zudem zwei weitere Kontomodelle mit attraktiven Zusatzleistungen an. Im Folgenden erfahren Sie, welches der drei Konten sich für Sie am besten eignet und wie Sie mithilfe der C24 Bank App mittels moderner Ausgabenanalyse spielend leicht auch in anderen Bereichen Ihre laufenden Kosten senken.

Aktiv das Klima schützen – mit Ihrem Girokonto bei der C24 Bank Alle Girokonten der C24 Bank stechen auch beim Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz aus der breiten Masse hervor: Sie sind Deutschlands einzige klimapositive Girokonten! Das heißt, die C24 Bank gleicht alle CO 2 -Emissionen, die durch das Girokonto und andere Geschäftsaktivitäten entstehen, zu 110 Prozent aus. Auf diesem Wege fördert die C24 Bank Aufforstungsprojekte, um Wälder widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels zu machen.

Alle Ausgaben auf einen Blick – nie wieder zu viel zahlen

Die Vertragsoptimierung in der C24 Bank App.

Egal ob Sie sich für das kostenlose Smartkonto, das Plus- oder das Maxkonto entscheiden: Was die Girokonten der C24 Bank von anderen Konten abhebt, ist der einzigartige Open-Banking-Ansatz innerhalb der C24 Bank App. Hier lassen sich nämlich auch Ihre Konten von anderen Banken und Sparkassen einbinden. Dadurch haben Sie stets die Umsätze auf all Ihren Konten übersichtlich an einem Ort im Blick. Das gilt auch für Kreditkarten, Bausparverträge und Depots aller in Deutschland ansässigen Institute. Das freilich können auch die meisten Banking-Apps anderer Institute.

Anders als bei diesen können Sie als Kunde der C24 Bank aber zusätzlich auf Wunsch eine moderne Ausgabenanalyse dazu nutzen, Ihre regelmäßigen Ausgaben für Strom-, Gas- und Versicherungsverträge automatisch auf Sparpotentiale hin zu untersuchen. Dank künstlicher Intelligenz erkennen Sie umgehend, für welche Leistungen Sie aktuell zu viel bezahlen. Und damit nicht genug: Die Verknüpfung der C24 Bank App mit den bekannten CHECK24 Vergleichen macht es für Sie noch einfacher, direkt zu einem günstigeren Angebot zu wechseln und monatlich viel Geld zu sparen. So zahlen Sie künftig zum Beispiel auch für Mobilfunk- oder DSL-Verträge nie mehr als notwendig.

Das Smartkonto – kostenlos und mit moderner Vertragsoptimierung

Für alle, die keine Gebühr für die Kontoführung bezahlen wollen, gibt es ab sofort mit dem C24 Smart ein neues kostenloses Angebot im CHECK24 Girokontovergleich. Zum Bezahlen und Geld abheben erhalten Sie nach Kontoeröffnung eine Mastercard der C24 Bank, die auch Zahlungen per Apple Pay und Google Pay ermöglicht. Bei aktiver Kontonutzung können Sie mit der Karte viermal im Monat gebührenfrei an einem von über 57.000 Geldautomaten in Deutschland sowie weltweit an allen Automaten mit Mastercard-Logo Bargeld abheben.

Wie nutze ich mein C24 Girokonto aktiv? Eine „aktive Nutzung“ Ihres Girokontos bei der C24 Bank können Sie ganz einfach sicherstellen, indem Sie mindestens zwei Verträge mit monatlicher Lastschrift-Abbuchung darüber laufen lassen. Dazu zählen etwa die Monatsbeiträge für Ihr Fitnessstudio oder für Strom- und Gasverträge. Zahlungen mit Ihrer Mastercard spielen für die aktive Nutzung keine Rolle.

Darüber hinaus haben Sie vollen Zugriff auf die Ausgabenanalyse zur Reduzierung Ihrer laufenden Kosten. Diese untersucht – wie der Name schon verrät - Ihre aktuellen Ausgaben, zum Beispiel für Strom oder Internet. So können Sie ganz einfach prüfen, für welche Ihrer Verträge es momentan über CHECK24 günstigere Alternativen gibt, und ohne Umwege zu einem besseren Angebot wechseln. Genauso steht Ihnen das breite Angebot aller Banken und Kreditvermittler im CHECK24 Kreditvergleich zur Verfügung, falls Sie einen Kredit für eine größere Anschaffung suchen oder ein laufendes Darlehen durch ein günstigeres ablösen wollen. Zur Überbrückung finanzieller Engpässe können Sie als Smartkonto-Inhaber zudem jederzeit einen Sofortdispo in Höhe von 400 Euro in Anspruch nehmen. Der Dispozins liegt für C24 Smart, Plus und Max jeweils bei sehr attraktiven 6,99 % p.a.

Für das Smartkonto fällt zwar im Gegensatz zu den beiden anderen Kontomodellen keine monatliche Gebühr für die Kontoführung an – mit diesen können Sie durch die Cashback-Funktion aber sogar mehr Geld zurückbekommen, als Sie bezahlen. Im Folgenden sehen Sie, wie Sparfüchse mit dem Pluskonto und dem Maxkonto Geld verdienen können.

Das Pluskonto – mehr Schutz, Individualität und Cashback

Die C24 Mastercard in verschiedenen Trendfarben.

Beim Pluskonto der C24 Bank genießen Sie als Kontoinhaber viele Zusatzleistungen. So erhalten Sie auf alle Zahlungen mit Ihrer Mastercard Cashback zurück – bis zu zehn Prozent des Kaufpreises. Auf diese Weise können Sie maximal zehn Euro Cashback im Monat kassieren – und damit deutlich mehr als die monatliche Kontoführungsgebühr von 5,90 Euro.

Ihre Mastercard können Sie beim C24 Plus mit Ihrer Wunschfarbe individualisieren. Zudem erhalten Sie hier mit dem ARAG Konto- und Käuferschutz Plus ohne Zusatzkosten ein umfangreiches Schutzpaket gegen verbreitete Formen von Internetkriminalität wie Phishing oder Hacking. So kaufen Sie auch online ganz unbesorgt ein.

Der Sofortdispo beläuft sich bei diesem Konto auf 600 Euro. Als Pluskonto-Inhaber können Sie außerdem sechsmal im Monat gebührenfrei Bargeld am Automaten abheben.

Das Maxkonto – Premium-Vorteile und Dreifach-Cashback

Bis zu 30 Euro Cashback gibt es pro Monat beim C24 Maxkonto.

Noch mehr Zusatz-Features bietet Ihnen die neue C24 Bank bei ihrem Premiumkonto C24 Max. Das beginnt bei der Kreditkarte: Ihre Mastercard erhalten Sie bei diesem Girokonto in Form einer echten 20-Gramm-Metallkarte mit hochwertiger silberner oder schwarzer Anmutung. Es handelt sich dabei um eine sogenannte „World Elite Mastercard“, mit der Sie unter anderem einen bevorzugten Zugang zu den Lounge-Bereichen zahlreicher Flughäfen in aller Welt genießen. Die Karte ermöglicht Ihnen zudem weltweit kostenloses Bezahlen und monatlich acht Gelegenheiten, gebührenfrei Geld abzuheben.

Darüber hinaus können Sie sich mit dem Maxkonto jeden Monat bis zu 30 Euro Cashback sichern, also dreimal so viel wie beim Pluskonto. Mit 800 Euro Verfügungsrahmen bietet das C24 Max auch den höchsten Sofortdispo der drei Kontomodelle. Überdies kümmert sich der Kundenservice bevorzugt um Ihre Anliegen, wenn Sie das Maxkonto führen.

Im monatlichen Grundpreis von 9,90 Euro ist außerdem bereits eine Mitgliedschaft im Reise GoldClub von CHECK24 enthalten. Egal ob Hotel-, Pauschalreise- oder Mietwagenbuchung über einen der CHECK24 Reisevergleiche – als Mitglied im Reise GoldClub erhalten Sie nicht nur doppelte CHECK24 Punkte, sondern auch zusätzliche Vorteile wie Rabatte und umfangreiche Reiseversicherungen.

Pockets – Unterkonten für Ihre Sparziele In Kürze haben Sie bei den Girokonten der C24 Bank auch die Möglichkeit, sogenannte Pockets anzulegen. Das englische Wort für Tasche oder Geldbeutel bezeichnet dabei eine Funktion innerhalb der C24 Bank App, mit der Sie das Geld auf Ihrem Girokonto ganz einfach auf verschiedene Unterkonten aufteilen können. So sparen Sie nebenbei beispielsweise für den nächsten großen Urlaub und kommen nicht in Versuchung, das Geld für andere Dinge auszugeben. Beim Smartkonto stehen Ihnen demnächst vier, beim Pluskonto sechs und beim Maxkonto acht Pockets zur Verfügung – diese können Sie ganz individuell nach Ihren Vorstellungen verwenden.

Die drei Girokonto-Modelle der C24 Bank im Überblick: Monatliche Gebühren und Leistungen Smartkonto Pluskonto Maxkonto Kontoführung kostenlos 5,90 Euro 9,90 Euro Cashback-Option – bis zu 10 Euro Cashback bis zu 30 Euro Cashback Kostenlose Bargeld-Abhebungen 4* 6* 8* Sofortdispo 400 Euro 600 Euro 800 Euro Ausgabenanalyse ja ja ja Klimapositiv ja ja ja ARAG Konto- und Käuferschutz Plus – ja ja Mitgliedschaft im CHECK24 Reise GoldClub – – ja Demnächst: Pockets (Unterkonten) 4 6 8

* Bei aktiver Kontonutzung, sonst zwei kostenlose Abhebungen pro Monat.

Attraktive Girokonten – aber die C24 Bank bietet noch sehr viel mehr

Bei attraktiven Partnern erhalten C24 Kunden bis zu 10 Prozent Cashback.

Bei der Wahl des richtigen Girokontos gilt es eine Grundregel zu beachten: Das beste Girokonto sieht für jede Person anders aus. Entscheidend für die Wahl eines der drei Kontomodelle ist letztlich, wie Sie Ihr Konto nutzen wollen. Nehmen Sie beispielsweise gerne exklusive Zusatzleistungen in Anspruch, kann sich eines der gebührenpflichtigen Konten für Sie auf jeden Fall lohnen. Zumal Sie damit bei attraktiven Partnern wie Netflix, Lieferando oder CHECK24 Shopping jeden Monat fleißig Cashback sammeln können.

Was aber alle Girokonten der neuen C24 Bank auf dem Markt einzigartig macht, ist, dass Sie mit diesen nicht nur ein attraktives Bankkonto erhalten. Sie bekommen darüber hinaus eine neuartige Unterstützung beim Sparen – in Form der automatischen Vertragserkennung. Diese kann Ihre monatlichen Kosten in vielen Bereichen deutlich verringern. Und Sie müssen dabei nicht einmal selbst aktiv werden und jeden Vertrag einzeln überprüfen. Denn das übernimmt die C24 Bank App auf Wunsch genauso für Sie wie die Weiterleitung zum passenden CHECK24 Vergleich mit den besten Angeboten. So können Sie schnell günstigere Tarife für Strom, Internet und Kredite finden und sich künftig alle unnötigen Ausgaben sparen – in wenigen Schritten und ganz bequem auf Ihrem Smartphone.