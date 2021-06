Unfallversicherung: Besserer Unfallschutz im Homeoffice

München, 23.6.2021 | 16:39 | mst

Bislang waren Arbeitnehmer im Homeoffice nur lückenhaft über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. Ein neues Gesetz soll das jetzt ändern.



Angestellter bei einer Videokonferenz: Der gesetzliche Unfallschutz im Homeoffice wird verbessert.

Unfallschutz zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung

Arbeitnehmer im Homeoffice haben ab sofort einen verbesserten Unfallschutz. Das regelt das Betriebsrätemodernisierungsgesetz, das am vergangenen Freitag nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft getreten ist.Das Gesetz, das vor allem die Betriebsratsarbeit modernisiert, verbessert auch den gesetzlichen Unfallschutz bei der Arbeit in den eigenen vier Wänden. Nach der alten Gesetzeslage waren nur sogenannte Betriebswege versichert – etwa der Gang zum Drucker in einem anderen Raum. Künftig gilt der gleiche Versicherungsschutz wie auf dem Unternehmensgelände. Dann sind Beschäftigte auch daheim auf dem Weg in die Küche oder zur Toilette unfallversichert.Einen Unfallschutz gibt es jetzt auch für Eltern im Homeoffice, die ihr Kind zu einer Kindertagesstätte oder Schule bringen. Sollten sie auf dem Weg einen Unfall haben, sind sie künftig über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. Bislang waren solche Wege zwischen Kita oder Schule und Homeoffice nicht versichert.Der verbesserte Unfallschutz sei auch im Interesse der Unternehmen, um die neuen Beschäftigungsformen ihrer Mitarbeiter abzusichern, heißt es in der Gesetzesbegründung. Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz war bereits im Mai von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden.