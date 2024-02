Rating M&M: Zwei von drei Unfalltarifen mit Top-Bewertung

München, 19.2.2024 | 11:09 | mst

Das Analysehaus Morgen & Morgen hat sein aktuelles Rating für die private Unfallversicherung vorgestellt. Viele Tarife erhalten eine Top-Bewertung, immer mehr Versicherer bieten ihren Schutz in Stufen von Basis bis Premium an.

Eine Unfallversicherung schützt auch beim Sport - etwa beim Mountainbiken.

Immer mehr Tarife sichern Corona-Impfung ab

Zwei Drittel aller privaten Unfallversicherungen erhalten im aktuellen Rating von Morgen & Morgen eine gute bis sehr gute Bewertung. Von den insgesamt 290 untersuchten Tarifen kommen 135 auf die beste Bewertung von fünf Sternen (ausgezeichnet), 65 auf vier Sterne (sehr gut). Eine durchschnittliche Bewertung (drei Sterne) gibt es für 40 Tarife. 48 Tarife bewertet M&M als schwach (zwei Sterne), nur zwei Tarife erhalten das Urteil sehr schwach (ein Stern).Die Analysten haben festgestellt, dass die Versicherer bei der Gliedertaxe größere Unterschiede zwischen den einzelnen Tarifkombinationen machen. Sie bieten den Versicherungsschutz immer häufiger in verschiedenen Ausprägungen an – etwa von Basis bis Premium.Zudem zeigt die Auswertung, dass immer mehr Tarife mögliche Impfschäden durch eine Corona-Impfung ausdrücklich absichern. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Impfung mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff erfolgt.Für das Rating hat Morgen & Morgen die Versicherungsbedingungen der Tarife anhand von 50 Leistungsfragen untersucht. Tarife mit einer Bewertung von fünf oder vier Sternen müssen zudem bestimmte Mindestkriterien erfüllen. Dazu zählt etwa, dass auch Verletzungen durch eine erhöhte Kraftanstrengung oder Eigenbewegung versichert sind oder der Tarif die Bergungskosten nach einem Unfall übernimmt.