Sparkonto-Überblick: Das klassische Sparkonto im Vergleich zu Tages- und Festgeld

Für wen ist ein Sparkonto geeignet?

Das klassische Sparkonto ist für Menschen geeignet, die eine enge Bindung zu ihrer Bank haben und hauptsächlich mit Bargeld zahlen. Auch, wenn die modernere Variante des Sparkontos oft über einen Online-Banking-Zugang verfügt, erfolgt die Verwaltung in Form von Bargeldein- und -auszahlungen über die SparCard an einem Geldautomaten oder in einer Filiale. Überweisungen auf andere Konten sind nicht möglich. Sparkonten werden variabel verzinst. In den meisten Fällen liegt der Zinssatz seit einigen Jahren bei maximal 0,5 Prozent, häufig darunter. Somit sind sie nicht in der Lage dauerhaft die Inflation zu schlagen und bieten für Sparer auf lange Sicht ein Verlustgeschäft.