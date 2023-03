Statistik: Todesfälle im Februar nur leicht über den Vorjahren

München, 20.3.2023 | 15:28 | mst

Das Statistische Bundesamt hat die aktuellen Sterbefallzahlen für Februar veröffentlicht. Die Zahlen liegen nur geringfügig über dem mittleren Wert der Vorjahre. Todesfälle wegen Covid-19 sind seit Jahresbeginn deutlich zurückgegangen.



Corona-Schnelltest: Die Covid-19-Todesfälle sind seit Jahresbeginn deutlich zurückgegangen.

Todesfälle wegen Covid-19 seit Jahresbeginn rückläufig

Im Februar sind in Deutschland nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts 82.862 Menschen gestorben. Der Wert liegt mit zwei Prozent nur geringfügig über dem mittleren Wert der Vorjahre 2019 bis 2022.Damit hat sich die Zahl der Sterbefälle laut den Statistikern normalisiert, nachdem zum Jahreswechsel die Todesfälle noch deutlich über den Vorjahreswerten gelegen hatten. Auch im Januar gab es 13 Prozent mehr Todesfälle als im Schnitt der vier Vorjahre.Allerdings lagen die Zahlen in den Kalenderwochen acht und neun (20. Februar bis 5. März) wieder sechs Prozent über den jeweiligen Vergleichswerten.Die Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) für Covid-19-Todesfälle lagen bis einschließlich der siebten Kalenderwoche (13. Bis 19. Februar) vor. Für diese Woche registrierte das RKI 389 Todesfälle mit Corona als Todesursache – 75 mehr als in der Vorwoche.In den letzten beiden Wochen des Vorjahres gab es noch jeweils mehr als 1.000 Covid-19-Tote. Im Vergleich dazu sind die Todesfallzahlen seit Beginn des Jahres 2023 deutlich zurückgegangen.