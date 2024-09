Statistik: Nur in der letzten Augustwoche gab es mehr Todesfälle

Nur in der letzten Augustwoche gab es mehr Todesfälle

München, 13.9.2024 | 11:32 | mst

Die Todesfallzahlen im August waren hierzulande unauffällig. Nur in der letzten Augustwoche starben mehr Menschen als üblich.

In Deutschland sind im August 79.975 Menschen gestorben. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor.Damit liegen die Todesfallzahlen im August nur um zwei Prozent über dem mittleren Wert der Vorjahre 2020 bis 2023. Auch im Juni waren die Zahlen nur um ein Prozent erhöht gewesen . Während der Sommerhitze in der letzten Augustwoche stiegen die Zahlen jedoch deutlich über den Vorjahreswert (plus neun Prozent). Dass die Todesfälle bei Hitzeperioden ansteigen, ist laut den Statistikern ein bekannter Effekt.In den restlichen Augustwochen war die Zahl der Todesfälle jedoch unauffällig oder blieb sogar unter dem Durchschnittswert. Insgesamt starben im August 1.391 Menschen mehr als im Schnitt der letzten vier Jahre.