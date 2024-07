Statistik: Im Juni gab es knapp 78.000 Todesfälle

München, 29.7.2024 | 14:53 | mst

Das Statistische Bundesamt hat aktuelle Sterbefallzahlen für den Juni vorgestellt. Danach lag die Zahl der Todesfälle in etwa auf dem Niveau der Vorjahre.

In der zweiten Junihälfte war es in einigen Bundesländern sehr heiß. Die Todesfallzahlen stiegen in dieser Zeit.

855 Todesfälle über dem Durchschnittswert

Im Juni sind nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) 77.812 Menschen gestorben. Damit liegt die Zahl der Todesfälle im Bereich des Durchschnittswerts der Jahre 2020 bis 2023 für diesen Monat.In der ersten Monatshälfte lagen die Zahlen zunächst leicht unter dem mittleren Wert der Vorjahre. In der zweiten Junihälfte stiegen die Sterbefallzahlen jedoch über die jeweiligen Vergleichswerte. In dieser Zeit gab es in einigen Bundesländern zum Teil hohe Temperaturen. Die Statistiker verweisen darauf, dass es ein bekannter Effekt sei, dass bei Hitze die Todesfälle zunehmen.Insgesamt lagen die Zahlen für Juni mit 855 Todesfällen über dem Durchschnittswert der vergangenen vier Jahre – umgerechnet ein Prozent. Im Mai hatten die Todesfälle noch ein Prozent unter den Vorjahreswerten gelegen . Im Vergleich zum Jahr 2020 waren die Sterbefälle indes um acht Prozent erhöht.