Höchstrechnungszins: Höherer Garantiezins lässt Renten steigen

Der Verband der Versicherer hat ausgewertet, wie sich der höhere Garantiezins auf die Leistungen einer Rentenversicherung auswirkt: Die garantierten Renten steigen. Auch bei der BU- und Risikolebensversicherung profitieren Verbraucher.

Höhere Leistungen auch bei BU- und Risikolebensversicherung

Der Höchstrechnungszins ist zum 1. Januar 2025 deutlich von 0,25 auf 1,0 Prozent gestiegen. Verbraucher erhalten dadurch höhere Garantierenten. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).Laut GDV wirkt sich der höhere Höchstrechnungszins – auch als Garantiezins bezeichnet – bei der privaten Rentenversicherung vor allem auf den Rentenfaktor aus. Dieser Faktor bestimmt, wie viel Monatsrente ein Versicherter pro 10.000 Euro angespartem Kapital erhält.Bei vielen Rentenversicherungen wird der Rentenfaktor zum Beginn der Auszahlung festgelegt. Wer jetzt in Rente geht, erhält daher häufig eine höhere Rente als jemand, der noch im letzten Jahr in den Ruhestand getreten ist. Für klassische Policen erhöht sich zudem die garantierte Rente, die in jedem Fall ausgezahlt wird.Laut der Auswertung des GDV haben sich die garantierten Leistungen bei einer Sofortrente im Schnitt um zwölf Prozent erhöht. Bei einer Sofortrente zahlen Versicherte einmalig einen größeren Betrag ein, um sofort eine lebenslange Monatsrente zu beziehen.Versicherte profitieren zudem von einer steigenden Gesamtverzinsung, da durch die höheren Zinsen auch die Überschüsse der Versicherer anwachsen. Die Gesamtleistung einer Rentenversicherung setzt sich dabei aus der garantierten Verzinsung und der Überschussbeteiligung zusammen.Bei den aktuellen Tarifen einer Sofortrente dauert es rund 21 Jahre, bis das eingezahlte Kapital als Rente wieder ausgezahlt ist. Danach erzielen Verbraucher einen Gewinn mit ihrer Police.Der höhere Garantiezins hat auch bei BU- und Risikolebensversicherungen einen positiven Effekt.Laut GDV steigen die garantierten Leistungen in der Berufsunfähigkeitsversicherung bei gleichem Beitrag je nach Modellfall um bis zu neun Prozent. Im Mittel erhöht sich die Berufsunfähigkeitsrente um fünf Prozent.Bei der Risikolebensversicherung erhöhen sich die Todesfallsummen je nach Modellfall um drei bis sechs Prozent – im Schnitt ebenfalls um fünf Prozent. Wer die gleiche Todesfallsumme absichern möchte, muss entsprechend weniger Beiträge als noch 2024 zahlen.