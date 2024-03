Gesetzliche Rente: Renten steigen zum 1. Juli um über 4,5 Prozent

München, 20.3.2024 | 15:06 | mst

Ein deutliches Plus für alle Rentner: Die gesetzliche Rente erhöht sich dieses Jahr um mehr als 4,5 Prozent – in Ost und West. Die Rente eines Standardrentners nach 45 Arbeitsjahren steigt damit auf knapp 1.770 Euro.

Ältere Frau im Schwimmbad: Rentner können sich über eine Erhöhung ihrer Bezüge zum 1. Juli freuen.

Rentenanpassung wird jedes Jahr neu berechnet

Die gesetzlichen Renten steigen zum 1. Juli um 4,57 Prozent. Das hat das Arbeitsministerium am Dienstag mitgeteilt. Eine monatliche Rente in Höhe von 1.000 Euro steigt damit um 45,70 Euro. Im letzten Jahr waren die Renten um 4,39 Prozent im Westen sowie 5,86 Prozent im Osten gestiegen Die Renten erhöhen sich in den alten und neuen Bundesländern zum ersten Mal um den gleichen Prozentsatz. Laut Ministerium liegt die Rentenerhöhung damit zum dritten Mal in Folge oberhalb der Marke von vier Prozent. „Der starke Arbeitsmarkt und gute Lohnabschlüsse machen das möglich“, erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Die einheitliche Erhöhung in Ost und West sei 34 Jahre nach der Deutschen Einheit ein Meilenstein für das Land.Der Rentenwert, mit dem die Höhe der gesammelten Rentenansprüche berechnet wird, steigt von 37,60 Euro auf 39,32 Euro. Für einen Standardrentner, der 45 Jahre lang immer den Durchschnitt aller Arbeitnehmer verdient hat, beträgt die Monatsrente nach der Erhöhung 1769,40 Euro. Er erhält ab Juli damit 77,40 Euro monatlich mehr.Die Höhe der Rentenanpassung wird jedes Jahr neu festgelegt. Das Arbeitsministerium berücksichtigt dabei unter anderem die Entwicklung der Arbeitslöhne auf Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamts. Rein rechnerisch hätte sich eine Erhöhung des Rentenwerts auf 39,31 Euro ergeben.Damit wäre jedoch das politisch beschlossene Mindestsicherungsniveau einer Standardrente von 48 Prozent des Durchschnittsverdiensts unterschritten worden – daher wird der Rentenwert 2024 um einen Cent zusätzlich erhöht.Das Rentenniveau ist derzeit nur bis zum Jahr 2025 garantiert. Nach aktuellen Planungen der Regierung soll die Garantie bis 2039 verlängert werden. Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung müsste dafür aller Voraussicht nach jedoch erhöht werden.Die Renten sollen auch künftig weiter steigen – bis zum Jahr 2037 im Schnitt um 2,6 Prozent pro Jahr