Prognose: Die Renten werden weiter steigen - der Beitragssatz auch

24.11.2023

Laut einem aktuellen Bericht der Bundesregierung werden die gesetzlichen Renten in den nächsten Jahren weiter steigen. Aber auch der Beitragssatz für die Versicherten soll ab 2028 erhöht werden.

Rentner in Deutschland können auch in den nächsten Jahren mit steigenden Bezügen rechnen.

Sicherungsniveau liegt bei 48 Prozent

Die Renten der rund 21 Millionen Rentner in Deutschland sollen bis zum Jahr 2037 um insgesamt knapp 43 Prozent steigen – ein Zuwachs von 2,6 Prozent pro Jahr. Das geht aus dem Rentenversicherungsbericht 2023 vor, den das Bundeskabinett in Berlin diese Woche beschlossen hat.Demnach wird die gesetzliche Rentenversicherung Ende 2023 voraussichtlich über eine Nachhaltigkeitsrücklage von rund 44,5 Milliarden Euro verfügen. Der Beitragssatz, den Versicherte zahlen müssen, soll bis zum Jahr 2027 unverändert bei 18,6 Prozent bleiben. Bis zum Jahr 2030 soll der Beitrag jedoch auf 20,2 Prozent steigen, bis 2037 sogar auf 21,1 Prozent.Damit bleibe der Beitragssatz deutlich unter der gesetzlichen Obergrenze von 22 Prozent, teilte die Bundesregierung mit. Das Sicherungsniveau vor Steuern, welches das durchschnittliche Verhältnis von Rente zu Erwerbseinkommen angibt, liegt aktuell bei 48,2 Prozent. Auch im Jahr 2024 soll es oberhalb von 48 Prozent bleiben.Für Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, zeigt der Rentenversicherungsbericht, dass die Rentenversicherung in Deutschland gut aufgestellt sei. „Die positive Finanzlage der Rentenversicherung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich der Arbeitsmarkt als äußerst robust erweist: Laut Statistischem Bundesamt waren mit 46,04 Millionen noch nie so viele Menschen erwerbstätig wie im dritten Quartal 2023“, sagte Roßbach.