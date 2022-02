München, 8.2.2022 | 12:17 | mst

Eine aktuelle Umfrage zeigt: Eine große Mehrheit der jungen Menschen sorgt bereits für ihr Alter vor. Nachhaltige Aspekte bei der Geldanlage sind vielen jedoch nicht so wichtig.



Auch viele Jüngere unter 30 Jahren legen schon Geld für ihre Rente zurück.

Ein Drittel setzt auf Aktien, jeder Zehnte nutzt Riester

Fast acht von zehn der 16- bis 29-Jährigen (77 Prozent) sorgen bereits für die Rente vor. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Meinungs­forschungs­institut Civey im Auftrag des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“.Laut den Zahlen ist knapp die Hälfte dieser Altersgruppe (46 Prozent) bereits sozialversicherungs­pflichtig beschäftigt und zahlt daher in die gesetzliche Rentenversicherung ein, berichtet „Der Spiegel“. Von denen, die noch keinen Job haben, sorgt trotzdem die Mehrheit selbst oder zumindest über ihre Eltern vor. Nur knapp ein Viertel (23 Prozent) hat überhaupt keine Altersvorsorge 35 Prozent sparen für das Alter mit Aktien oder Fonds, 21 Prozent über eine betriebliche Alters­versorgung und 17 Prozent mit einer privaten Lebensversicherung oder Rentenversicherung . 16 Prozent setzen auf Betongold und investieren in Immobilien. Gut jeder Zehnte (12 Prozent) nutzt die staatlich geförderte Riester-Rente Bei der Anlage in Aktien zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern : Während 44 Prozent der jungen Männer auf Aktienanlagen setzen, sind es bei den Frauen nur 25 Prozent. Umweltschutz oder moralische Überlegungen spielen bei der Geldanlage jedoch eine überraschend geringe Rolle. Nur gut ein Drittel (36 Prozent) legt hierbei ausdrücklich Wert auf soziale oder ökologische Aspekte. Knapp der Hälfte (46 Prozent) ist dies nicht wichtig.