München, 26.8.2022 | 16:39 | mst

Im Ruhestand bleibt mehr Zeit für die Familie und die Erfüllung von Lebensträumen. Einige Ältere ab 50 Jahren blicken aber auch mit Angst vor Altersarmut auf die Zeit nach dem Erwerbsleben.

Ältere Geschäftsfrau in einem Café: Einige Best Ager blicken mit Sorge auf ihren künftigen Ruhestand.

In Bremen ist die Angst vor Altersarmut am geringsten, im Saarland am höchsten

Mit dem Ruhestand verbinden 47 Prozent der Bundesbürger ab 50 Jahren etwas Positives und empfinden ihn als Belohnung für ein jahrzehntelanges Arbeiten. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Unternehmens Engel & Völkers Liquid Home, das Immobilienverrentungen anbietet. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) freut sich darauf, im Rentenalter mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und Freiheiten zu haben, um sich Lebensträume zu erfüllen.Allerdings gibt auch ein Drittel (34 Prozent) der 50- bis 54-Jährigen an, Angst vor Altersarmut zu haben. Bei den über 70-Jährigen sind es nur noch zwölf Prozent. Auch der Familienstand wirkt sich hierbei aus: Von den ledigen Personen haben 35 Prozent Angst vor einer Armut im Alter, bei den Verheirateten sind es mit 17 Prozent nur halb so viele.Bundesweit betrachtet ist die Angst vor Altersarmut in Bremen (11 Prozent), Hamburg (15 Prozent) sowie Mecklenburg-Vorpommern (16 Prozent) am geringsten. Am größten ist sie dagegen im Saarland (35 Prozent), in Thüringen (31 Prozent) sowie in Berlin und Bayern (jeweils 25 Prozent).Bei Immobilienbesitzern ist die Angst, im Alter zu wenig Geld zur Verfügung zu haben, mit 14 Prozent nur etwa halb so groß wie bei Menschen, die zur Miete wohnen (29 Prozent). Die Zahlen hat Engel & Völkers bei einer Online-Befragung unter 1.500 Menschen im Februar 2022 erhoben.