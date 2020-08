Einfach sparen Mehr Kreditkarten - mehr Sparpotenzial

A A A



Finanzielle Übersicht dank verschiedener Verwendungszwecke

Kostenlose Alternative: Kreditkarten

TIPP Achten Sie bei der Wahl der passenden Kreditkarte neben dem Vermerk „dauerhaft kostenlos“ auch auf Eigenschaften, die die Verwendung der Karte für Sie noch günstiger gestalten. Während sich beispielsweise die Barclaycard Visa oder die Hanseatic Genial Card aufgrund ihrer kostenlosen Abhebe- und Bezahlfunktion weltweit besonders gut als Zahlungsmittel für den Urlaub anbieten, können Sie mit der Consors Finanz Mastercard wunderbar Ihre Lebensmitteleinkäufe begleichen. Spätestens seit Corona und dem damit für deutsche Verhältnisse fast schon boomartigen Anstieg des bargeldlosen Bezahlens, bietet nahezu jeder größere Supermarkt Bezahlung per Visa- oder Mastercard an. Mit etwas Glück sogar Apple Pay oder Google Pay. Beide Systeme sind bei der Consors Finanz Mastercard schon integriert und machen das Bezahlen an der Kasse damit besonders leicht.

Kostenlose Kreditkarten ohne Girokonto mit der Möglichkeit zum 100 % Lastschriftausgleich im Überblick Barclaycard Visa Hanseatic Bank GenialCard ICS Visa World Card Consors Finanz Mastercard Bezahlung Weltweit kostenlos Weltweit kostenlos Eurozone kostenlos Weltweit kostenlos Abhebung Weltweit kostenlos Weltweit kostenlos Eurozone kostenlos Kostenpflichtig ApplePay ja ja nein ja GooglePay ja nein nein ja

Für eine gutekann es hilfreich sein,wie Lebensmitteleinkauf, Reisen oder Geschäftsausgaben zu führen. Denn das was im ersten Moment eher nach Verwirrung und Komplexität klingt, ist tatsächlich ein echter Spartipp. Im Fachjargon spricht man hier auch häufig vom sogenannten. Denn aufgrund der Zweckbindung der einzelnen Konten ist es besonders leicht, denüber die eigenen Finanzenzu behalten und am Ende des Monats genau zu sehen, wofür man eigentlich wieviel oder gar zu viel Geld ausgibt.Neben dem, auf das das Gehalt eingezahlt wird, nutzen Sie zur Übersicht Ihrer Finanzen bei einem Mehrkontenmodell. Diese sind jedoch immer. Anstatt also alle Ausgaben des Monats über ein und dasselbe Konto laufen zu lassen, werden die Ausgaben auf verschiedenen Konten gesplittet. Konsequent und richtig eingesetzt, ersetzt dieses Vorgehen sogar das klassische Haushaltsbuch. Schließlich können Sie aufgrund der Zweckbindung unmittelbar erkennen, wie viel Geld Sie beispielsweise pro Monat für Lebensmittel ausgeben.Damit das funktioniert, überweisen Sie per Dauerauftrag monatlich einen bestimmten Teilbetrag von Ihrem Hauptkonto auf Ihre Unterkonten. Zum Beispiel auf das Haushaltskonto. Mit dem dortigen Budget werden dann alle unter diese Kategorie fallenden Ausgaben – wie in diesem Fall Lebensmittel- und Drogerieeinkäufe – bezahlt. Ein weiteres Konto ist für Freizeitaktivitäten wie Urlaube vorgesehen und so weiter. Kurz:und das monatlich verfügbare und selbst festgelegte Budget wird ausschließlich dafür genutzt. Wie viele Konten und Verwendungszwecke für Ihre persönliche finanzielle Übersicht sinnvoll sind und wie hoch das jeweilige Budget dafür ausfallen sollte, ist ganz individuell. Es sollte jedoch nicht zu kleinteilig werden.Doch so praktisch das Modell mit den unterschiedlichen Konten für diverse Zwecke auch ist, hat es seit einiger Zeit einen Haken:mittlerweile. Banken, die noch einanbieten, verlangen immer öfter, dass es auch alsgenutzt wird. Voraussetzung für die Kostenfreiheit ist dann meist ein regelmäßiger Gehaltseingang. Deshalb ist hier häufig auch die Rede von so genannten Gehaltskonten. So hat unter anderem die ING, die größte deutsche Direktbank, deren Girokonto bis vor kurzem noch für jeden Kunden kostenlos war, kein solches Angebot mehr im Portfolio. Hier ist das Girokonto seit Mai dieses Jahres nur noch dann kostenlos, wenn Sie einen regelmäßigen Geldeingang von mindestens 700,00 Euro pro Monat verzeichnen können oder unter 28 Jahre alt sind.Es ist es also nach wie vor kein Problem ein kostenloses Girokonto zu führen, auf das monatlich der Lohn überwiesen wird. Möchte man allerdings noch einoder sogar mehrere weitere Konten für verschiedene Zwecke eröffnen, bleibt oft nur die Wahl zwischenZum Glück gibt es eine echte und vor allemDamit können Sie bis auf Ihr Hauptkonto ganz einfach und vor allem kostenlos ihr Haushaltskonto sowie weitere Unterkonten ersetzen. Denn im Vergleich zu Girokonten gibt es bei Kreditkarten immer noch eineStatt der jeweiligen Girocard dienen zur Zahlung ab sofort einfach die jeweils passenden, kostenlosen Kreditkarten. Sie setzen diese also genau wie zuvor jeweils immer nur zweckgebunden ein. Beispielsweise nutzen Sie zukünftig eine bestimmte Kreditkarte für den Urlaub – von der Hotelbuchung bis zum Restaurantbesuch im Ausland –, eine weitere für den Lebensmitteleinkauf und die dritte für die Begleichung von Geschäftsausgaben.Besonders gut eignen sich für ein solches Zahlungsmodell. Diese Kreditkarten können Sie unabhängig von Ihrer Bank beantragen. Haben Sie beispielsweise Ihr Girokonto bei der DKB, können Sie problemlos noch eine weitere Kreditkarte oder auch mehrerebeantragen. Wichtig ist es hier allerdings, darauf zu achten, dass diesefür Sie bleiben und keine Gebühren fällig werden. Im Kreditkartenvergleich von CHECK24 können Sie deshalb bei der Suche ganz einfach nach gebührenfreien Kreditkarten ohne Girokonto filtern.Für eineachten Sie bei der Wahl der jeweiligen Kreditkarte am besten darauf, dass einmöglich ist. Die Abrechnung erfolgt dann automatisch über Ihr genanntes Referenzkonto, also das Konto, das Sie bei der Beantragung der Karte hinterlegen. In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um Ihr Gehaltskonto. So können Sie bei der Abrechnung genau erkennen, für welchen Verwendungszweck Sie wieviel Geld ausgegeben haben. Zudem ist es ratsam, nicht einfach wahlloszu horten, sondern diese immerzu wählen.im Zweifelsfall nicht nuran der Kasse, sondern kann auch ins finanzielle Chaos führen, wenn man vor lauter Kreditkarten den Überblick wieder verliert. Unser Tipp: Mit wenigen Karten und Verwendungszwecken starten.Wenn Sie also für eine bessere finanzielle Übersicht statt auf mehrere Konten auf den Einsatz verschiedener Kreditkarten setzen, können Sie gleich– die mitunter je nach Modell monatlich schnell 5,00 Euro oder sogar mehr ausmachen können. Beim Girokonto der ING sind es beispielsweise 4,90 Euro im Monat, falls Sie die Bedingungen für die kostenlose Kontoführung nicht erfüllen. Nutzen Sie gleich mehrere solcher Konten, kommt im Jahr eine beträchtliche Summe zusammen. Gleichzeitig profitieren Sie durch die verschiedenen Einsatzzwecke der Kreditkarten vom besseren Überblick über Ihre Finanzen. So erkennen Sie schnell unnötige Ausgaben und können sich diese zukünftig sparen.Alle Detailinformationen zu den einzelnen Karten finden Sie im Kreditkartenvergleich von CHECK24.