Aktion läuft noch bis 24. Januar Kreditnehmer freuen sich über bis zu 1.000 € Cashback

Zum Jahreswechsel wartet CHECK24 mit einer ganz besonderen Aktion für seine Kunden auf: Wer bis zum 24. Januar einen Kredit über das Vergleichsportal abschließt, bekommt zusätzlich bis zu 1.000 Euro Cashback geschenkt. Wie Kreditnehmer den maximalen Cashback für sich herausholen und sogar mit mehreren Krediten an der Aktion teilnehmen können.

Beim Vergleich der besten Kredite zahlreicher bekannter Banken und Vermittler ist CHECK24 für viele Deutsche die unangefochtene Nummer eins. Mit wenigen Eingaben lässt sich hier der passende Kredit mit den günstigsten Zinsen und den auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Konditionen ermitteln. Ihren Wunschkredit können Verbraucher über Deutschlands größtes Vergleichsportal zudem vollkommen digital abschließen. Das spart nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch bares Geld. Mit der aktuellen Aktion bekommen CHECK24 Kunden nun für jeden Kredit noch einmal bis zu 1.000 Euro Cashback geschenkt. Das lässt auch Tennis-Legende Boris Becker in der neuesten Folge von „Die unvergleichliche Show“ jubeln:

Für Verbraucher ist es ganz egal, ob sie mit dem günstigen Kredit per Umschuldung einen teuren Altkredit ablösen oder ein dringend benötigtes Auto finanzieren. Auch wenn sich das Girokonto nach den Weihnachtstagen im Minus befindet, können sie den Dispo mit einem günstigen Ratenkredit zu sehr viel niedrigeren Zinsen ausgleichen. Die Cashback-Aktion gilt für alle Kredite – unabhängig von Verwendungszweck und Laufzeit. Interessierte können sogar mit mehreren Krediten an der Aktion teilnehmen und sich so den maximalen Cashback sichern. Wie das funktioniert und was sonst noch wichtig ist, zeigen wir hier.

So geht’s: Bis zu 1.000 € Cashback sichern

Der Weg zum Cashback ist für Kreditnehmer denkbar einfach. Zunächst geben sie im Kreditvergleich von CHECK24 die wichtigsten Rahmenbedingungen zu ihrem geplanten Kredit an. Hierzu zählen etwa die Höhe der Kreditsumme, der Verwendungszweck und die Laufzeit für die Rückzahlung der monatlichen Kreditraten. Um ein persönliches Konditionsangebot von einer Bank zu erhalten, geben Verbraucher während der Online-Anfrage zudem einige Angaben zu ihrer Person und ihrer Einkommenssituation ein. Für eine besonders schnelle Auszahlung des Kredits gibt es die Möglichkeit, einmalig die aktuellen Kontoauszüge des Bankkontos digital zu übermitteln. Auf diese Weise müssen angehende Kreditnehmer auch keine weiteren Gehaltsnachweise an das Kreditinstitut schicken.

Anschließend wählen sie aus allen persönlichen Angeboten den passenden Kredit aus. Bei offenen Fragen rund um ihren Kredit steht ihnen zu jeder Zeit einer von zahlreichen CHECK24 Kreditexperten beratend zur Seite. Der persönliche Berater beantwortet natürlich auch alle Fragen zur Höhe des Cashbacks und gibt Tipps, wie Kunden die höchste Ersparnis für sich herausholen. Und das Beste: Die Expertenberatung per Telefon oder E-Mail können Interessierte auch am Wochenende von 8:00 bis 20:00 Uhr in Anspruch nehmen – kostenlos und unverbindlich.

Mehrere Kredite abschließen und höheren Cashback sichern Wie viel Cashback Sie von CHECK24 bekommen, hängt von der Höhe des Kreditbetrags Ihres abgeschlossenen Kredits ab. Sie können während des Kampagnenzeitraums auch mehrere Kredite über CHECK24 abschließen. Zur Ermittlung Ihres Cashbacks rechnen Sie dann einfach die Summe der abgeschlossenen Kredite wie im folgenden Beispiel zusammen. Für jeden der beiden Kredite im Beispiel würden Sie einzeln jeweils einen Cashback von 100 Euro erhalten, da die Kredithöhe jeweils zwischen 15.000 Euro und 29.999 Euro liegt. Zusammen kommen die beiden Darlehen jedoch auf eine Summe von 44.000 Euro. Sie liegen somit im Bereich zwischen 40.000 Euro und 74.999 Euro. Für diese Kreditsumme bekommen Sie einen Cashback von 500 Euro! Rechenbeispiel: Erster Kredit: 24.000 Euro

Zweiter Kredit: 20.000 Euro

Kreditsumme aller im Kampagnenzeitraum abgeschlossenen Kredite: 44.000 Euro Ihr Cashback: 500 Euro Wichtig: Alle Kredite müssen dazu über dasselbe CHECK24 Kundenkonto abgeschlossen werden. Eine Tabelle mit der Höhe Ihres Cashbacks und alle wichtigen Informationen entnehmen Sie der Webseite zur Aktion.

Schnell sein lohnt sich: Aktion endet bald

Wer derzeit nach dem passenden Kredit für sein persönliches Vorhaben sucht, sollte sich nicht zu lange Zeit lassen: Nur noch bis zum 24. Januar erhalten Kreditnehmer bis zu 1.000 Euro Cashback, wenn sie ihr Darlehen über den Kreditvergleich von CHECK24 abschließen. Wer also noch die passende Finanzierung für den Autokauf, die Modernisierung der eigenen Immobilie, die Umschuldung teurer Altkredite oder andere kleine und große Wünsche sucht, sollte direkt Kredite vergleichen, um sich die günstigsten Zinsen und den zusätzlichen Cashback zu sichern.