CHECK24 Zinsstudie 2022 Kredite vergleichen und 37 Prozent weniger Zinsen zahlen

Kreditsumme = 20.000 Euro Zinssatz bei durchschnittlicher Zinsersparnis CHECK24 Durchschnittszins Zinssatz 4,55 % eff. p.a.* 2,85 % eff. p.a.** Zinsen gesamt 2.830,66 Euro 1.758,91 Euro Ersparnis 1.071,75 Euro

*Zinssatz ergibt sich aus der Annahme, dass der über CHECK24 erhältliche Zinssatz rund 37 % günstiger ist als im landesweiten Durchschnitt. Dies entspricht der durchschnittlichen Zinsersparnis im Jahr 2021.

**Zinssatz entspricht dem Durchschnitt 2021 über CHECK24 aufgenommener Kredite mit Laufzeit 60 Monate und Kreditsumme 10.000 Euro sowie 72 Monate und 20.000 Euro.

Kreditkonditionen vergleichen – immer ohne Schufa-Sorge Bei CHECK24 können Sie getrost ohne Schufa-Sorge persönliche Kreditkonditionen bei mehreren Banken einholen. Das hat keinerlei Einfluss auf Ihren Schufa-Score, er verändert sich nicht, wenn Sie über den CHECK24 Kreditvergleich eines oder mehrere persönliche Kreditangebote einholen. Die jeweiligen Banken nehmen zwar eine Schufa-Abfrage vor, die aber als „Anfrage Kreditkonditionen“ bei der Schufa vermerkt ist. Diese Information ist nur für Sie selbst für 12 Monate einsehbar und wird bei der Berechnung Ihres Schufa-Scores nicht berücksichtigt.

Die über 300 Kreditexperten bei CHECK24 sind ein weiterer Grund, warum die Zinsen für einen Kredit bei CHECK24 günstiger sind als im Bundesdurschnitt. Denn wenn Sie Angebote unverbindlich über den Kreditvergleich einholen, steht Ihnen immer ein Kreditberater zur Seite. Das fundierte Wissen von Tausenden Anfragen jährlich hilft bei der Suche nach den günstigsten Zinsen. Dadurch kennen die Kreditexperten alle Annahmerichtlinien der Banken und Kreditvermittler. Zum Beispiel, wenn ein Paar mit ausreichend guter Bonität einen Kredit bei einer Bank gemeinsam anfragt, ein Antragsteller sich aber in Elternzeit befindet, kann das zu einer Ablehnung des Antrags führen, weil eine bestimmte Bank in Elternzeit befindliche Kreditnehmer grundsätzlich ablehnt oder das Elterngeld nicht als Einkommen zählt. Eine einfache Optimierung - in diesem Fall der Wechsel auf nur einen Kreditnehmer - führt zur Annahme des günstigsten Kreditangebots. In anderen Fällen kann es sinnvoll sein, einen zweiten Kreditnehmer in Erwägung zu ziehen, der die gemeinsame Bonität erhöht.

2 wichtige Tipps für einen günstigen Kredit

Damit Sie einen günstigen Kredit erhalten, ist als erster Tipp wichtig, alle Angaben, die die Bank von Ihnen benötigt, korrekt anzugeben. Das sind in den meisten Fällen Name, Anschrift, Beruf, Einkommen und bestimmter Ausgaben wie Miete, Versicherungen und bestehender Kreditraten. Hinzu kommen die Einkommensnachweise zum Nachweis der Bonität. Auch wenn Sie schon wissen, für was Sie das geliehene Geld benötigen, kann der korrekte Verwendungszweck Zinsen sparen. Denn Kredite mit einem festgeschriebenen Verwendungszweck sind häufig günstiger als solche zur freien Verwendung. Zum Beispiel bei Autokrediten dient das Fahrzeug als zusätzliche Sicherheit, sodass die Bank eher das Darlehen vergibt und bessere Konditionen anbietet.

Da Zinsen für einen Kredit je nach Bonität variieren können, ist ein geregeltes Einkommen und dessen Höhe ein weiterer wichtiger Faktor bei der Kreditaufnahme. In manchen Fällen lässt sich die Bonität verbessern, wenn Sie einen zweiten Kreditnehmer im Vertrag mitaufnehmen. Die Bank prüft dann auch dessen Gehalt und im besten Fall erhöht das die Bonität. Dafür kommen (Ehe-)Partner, Verwandte oder sehr gute Freunde in Frage. Zu beachten gilt, dass ein zweiter Kreditnehmer auch die Verantwortung für den Kredit in voller Höhe übernimmt.

Zinstief auch mit laufendem Kredit nutzen

Die aktuelle Niedrigzinsphase bietet nicht nur Chancen für einen günstigen neuen Kredit, sondern auch mit einem laufenden Darlehen können Kreditnehmer profitieren. Wer aktuell einen Kredit mit deutlich höheren Zinsen abbezahlt, sollte deshalb prüfen, ob nicht eine beträchtliche Ersparnis mit einer Umschuldung möglich ist. Das funktioniert mit jedem Ratenkredit. Dabei nimmt der Kreditnehmer für die Tilgung der offenen Summe einen neuen Kredit zu günstigeren Konditionen bei einer anderen Bank auf und tauscht seinen alten, teuren Kredit gegen einen günstigen, neuen Kredit. Es kann sein, dass die Bank für eine solche vorzeitige Gesamttilgung eine Gebühr verlangt. Diese sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung darf höchstens ein Prozent des noch zu tilgenden Betrags ausmachen. Bei weniger als zwölf Monaten Restlaufzeit sind es sogar nur noch maximal 0,5 Prozent der Restschuld. In vielen Kreditverträgen ist allerdings auch eine kostenlose Tilgung des Restbetrags vertraglich zugesichert.