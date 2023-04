Bares Geld beim Autokredit sparen Ballonfinanzierung ist 40 Prozent teurer als der Klassische Autokredit

A A A

In den vergangenen Jahren hatten Autokäufer mit hohen Preisen für Neu- oder Gebrauchtfahrzeuge zu kämpfen. Die Preisspirale drehte sich nur in eine Richtung – nach oben. In diesem Jahr scheint dieser Trend vor einem jähen Ende. Denn erstmal fallen die Preise in kräftigem Ausmaß wieder. „Der Preiskrieg hat erst begonnen“, berichtet der Auto-Experte Professor Ferdinand Dudenhöffer vom Duisburger CAR-Center Automotive Research Institute im Gespräch mit der Berliner Morgenpost. Insbesondere Elektroautos könnten im Preis noch um einiges nachgeben. Vorreiter Tesla hatte schon im Februar die Preise gesenkt, was deutlichen Druck auf andere namhafte Hersteller ausübt. Hinzu kommt, dass erstmals seit der Corona-Krise die weltweiten Produktionen wieder im regulären Modus laufen und auch für Neuwagen kaum Wartezeit erforderlich ist. Gleichzeitig kühlt die Nachfrage etwas ab. Das können sich Neuwagenkäufer zunutze machen, denn der Druck liegt nun eher wieder auf der Händlerseite.

Neue Autos günstiger – auch die Gebrauchtwagenpreise fallen

Der Markt für Gebrauchtwagen ist ebenfalls im Umschwung. Auch dort liefen die Preise für Fahrzeuge in den vergangenen Jahren aus dem Ruder und sind jetzt deutlich günstiger geworden. So berichtet der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 von einem Rekord-Rückgang der Gebrauchtwagenpreise in Höhe von 11,8 Prozent im vierten Quartal 2022. Im aktuellen Jahr verliefen die Preise seitwärts auf diesem Niveau. Weitere Berichte betrachten beispielsweise auch die Standtage bei Gebrauchtfahrzeugen. Also den Zeitraum, den das Auto beim Händler auf dem Hof steht, bis es verkauft wird. Dieser Wert erhöhte sich zu Beginn des Jahres von 91 auf 97 Tage, wie die Automobilwoche in einem Bericht erklärt. Je länger das Fahrzeug nicht verkauft bleibt, desto höher liegt der Druck für den Verkäufer, die Preise zu senken.

So sparen Autokäufer 40 Prozent beim Kredit

Wer jetzt die verbesserte Marktlage zum Autokauf nutzen möchte und nicht das nötige Kapital zur Verfügung stehen hat, stellt sich die Frage nach der richtigen Finanzierung des Traumwagens. Die naheliegende Option ist dabei der Autohändler als Anbieter der Autofinanzierung. Der andere und zum Teil deutlich günstigere Weg ist der CHECK24 Autokreditvergleich vor dem Autokauf. Hier können Sie zunächst nach den unterschiedlichsten Autokrediten Ausschau halten und erhalten mit hoher Sicherheit die günstigsten Optionen am Markt.

Nicht nur beim Ort, auch bei der Art der Finanzierung gibt es Unterschiede, die zum Teil deutlich höhere Kosten bedeuten können. Händler vor Ort bieten oft spezielle Null-Prozent-Finanzierungen an. Das heißt, dieser Kredit über die an den Händler gebundene Bank kostet keine Zinsen. Sie müssen in der Regel auch eine Restschuldversicherung abschließen, ohne die die Finanzierung nicht möglich ist. Käufer sollten sich aber deshalb auch immer die Frage stellen, wo Händler und Bank diese Kreditkosten wieder einfahren können. Meist ist die Finanzierungsform an bestimmte Fahrzeuge gebunden, die dann im Kaufpreis höher angesetzt sind. Das heißt für Sie, dass Sie beim Kauf mit Null-Prozent-Finanzierung auf jeden Fall auf den Preis achten sollten. Zahlen Sie wesentlich mehr für das Fahrzeug, haben Sie mit der zinsfreien Finanzierung nichts gespart.

Die Ballonfinanzierung ist eine weitere beliebte Finanzierungsform von Autohäusern, da die monatliche Belastung für Kreditnehmer günstiger ist als bei einem klassischen Autokredit. In diesem Fall bezahlen Sie Ihr Auto ebenfalls in monatlichen Raten bis zum Ende der Laufzeit ab. Im Vergleich zum Ratenkredit bleibt ein Restbetrag übrig, der Ballon. Diesen bezahlen Sie zum Laufzeitende mit einer hohen Schlussrate. Großer Nachteil sind die Kosten des Kredits, denn durch die geringen Raten sinkt auch die Restschuld langsam. Auf diese zahlen Sie während der Kreditlaufzeit weiter Zinsen. In unserem Rechenbeispiel bedeutet das 40 Prozent höhere Kosten als mit einem klassischen Autokredit:



Beispiel: Ballonkredit ist wesentlich teurer als ein Autokredit Sind der Zinssatz und die Laufzeit identisch, entstehen bei einer Ballonfinanzierung höhere Kosten als bei einem klassischen Autokredit. Das lässt sich anhand einer einfachen Beispielrechnung erkennen: Für Autokredit und Ballonfinanzierung gilt jeweils: Kaufpreis 19.000 Euro Zwei Drittel des Kaufpreises wird finanziert 12.700 Euro Anzahlung 1.900 Euro Kreditsumme 10.800 Euro Zinssatz 6,00 Prozent eff. p.a. Laufzeit 48 Monate Autokredit

mit gleich hohen Monatsraten Ballonfinanzierung

mit hoher Schlussrate Monatsrate 252,85 Euro 162 Euro Letzte Rate 252,85 Euro 5.080 Euro Gesamtkosten 12.137 Euro 12.678 Euro davon Zinskosten 1.337 Euro 1.878 Euro Ersparnis 541 Euro

Autokredite vergleichen – immer ohne Schufa-Sorgen Bei CHECK24 können Sie getrost ohne Schufa-Sorge persönliche Kreditkonditionen bei mehreren Banken einholen. Ihren Schufa-Score beeinflusst das nicht. Die Banken stellen bei der Schufa nur eine „Anfrage Kreditkonditionen". Diese Information ist nur für Sie selbst für 12 Monate einsehbar und findet bei der Berechnung Ihres Schufa-Scores keine Berücksichtigung.

Fazit: Welche Finanzierung sollte es sein?

Das Beispiel zeigt, dass zwar dieim ersten Moment attraktiv wirkt, dieaber in der verzinsten Schlussrate deutlich zu Buche schlagen. Die versteckten Kosten sind somit mehr als 40 Prozent höher bei der Ballonfinanzierung. Wie bei jeder anderen Finanzierung ist deshalb die wichtigste Frage, ob das Vorhaben zu den eigenen finanziellen Möglichkeiten und der Haushaltsrechnung passt. Können oder möchten Sie die Monatsrate geringhalten, muss im Zweifel die Finanzierungssumme niedriger sein oder die Laufzeit etwas länger ausfallen. Angebote fürkönnen Sie im CHECK24 Autokreditvergleich einholen und jederzeit mit geschulten Kreditberatern telefonisch via 089 24 24 11 24 oder per Mail an kredit@check24.de besprechen.

Wer die fallenden Preise für Neu- und Gebrauchtwagen in diesem Jahr nutzen möchte, sollte in jedem Fall gut vorbereitet sein, bevor es losgeht. Trotz der besseren Marktlage und Preiskampf der Hersteller sind vermeintlich attraktive Angebote nicht immer die besten. Prüfen Sie beim Autokauf die vermeintlich günstige Finanzierung auf Herz und Nieren und rechnen Sie nach. Das Rechenbeispiel hat gezeigt, das über 40 Prozent Ersparnis möglich sind.