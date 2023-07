Sparkasse München - Girokonten werden viel teurer

München, 19.07.2023 | 12:20 | lwe

Es kommt immer mal wieder vor, dass Banken und Sparkassen ihre Gebühren erhöhen. Doch eine Sparkasse sorgt gerade kräftig für Aufsehen: die Stadtsparkasse München. Die neuen Kontomodelle und -preise für Neu- und Bestandskunden haben es preislich in sich. Wer einen Wechsel anstrebt, sollte sich bei den vielen kostenlosen Girokonten umsehen.

Neben den monatlichen Kontoführungsgebühren von 2,25 Euro verlangt die Stadtsparkasse München beim Basismodell künftig für jede Gutschrift und Abbuchung eine Gebühr. Zahlungen mit der Kontokarte, die Abbuchung des Strom- oder Telefonanbieters und die Bargeldabhebung am Geldautomaten werden jeweils 49 Cent kosten. Auch für den Geldeingang von Gehalt oder Rente wird die Gebühr fällig.

So teuer wird es für die Kunden der Sparkasse München

Bei einer durchschnittlichen Kontonutzung mit 25 Buchungsposten pro Monat kommen beim Basismodell schnell Extrakosten in Höhe von 12,25 Euro pro Monat zustande. Auf das Jahr hochgerechnet zahlen Kunden im Beispielfall 147 Euro Gebühren für Gutschriften und Abbuchungen. Dazu kommen noch die monatlichen Kontoführungsgebühren plus die jährliche Pauschale für die Sparkassen-Card mit 15 Euro. Insgesamt sind das Kosten in Höhe von satten 189 Euro pro Jahr und Basiskonto. Das geht ganz schön ins Geld.

„Gebühren für Girokonten und Geldabheben müssen nicht sein“, sagt Dr. Tim Koniarski, Geschäftsführer Girokonto bei CHECK24. „Verbraucher mit einem kostenpflichtigen Konto sollten prüfen, ob sie die gleichen Leistungen gebührenfrei bei einer anderen Bank erhalten.”

Auch Verbraucherschützer und Stiftung Warentest raten bei hohen Kontogebühren zu einem Girokontowechsel.

Im CHECK24 Girokonto-Vergleich finden Kunden gleich elf Banken mit einem kostenlosen Girokonto. Dank des digitalen Kontoumzugs funktioniert der Wechsel zudem einfach und schnell.

Quelle: CHECK24 Girokonto Vergeich 07/2023