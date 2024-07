Franke und Bornberg: Jeder zehnte Unfalltarif erreicht Bestwertung

München, 16.7.2024 | 13:12 | mst

Franke und Bornberg hat aktuelle Tarife der privaten Unfallversicherung untersucht. Ein Zehntel der Tarife erreicht die beste Bewertung. Verbraucher sollten ältere Verträge überprüfen, empfehlen die Analysten.

Aktuelle Tarife bieten häufig bessere Leistungen

In einem neuen Rating der privaten Unfallversicherung von Franke und Bornberg erreichen knapp zehn Prozent (9,6 Prozent) aller 417 untersuchten Tarife mit „FFF+“ (hervorragend) die beste Bewertung. Die meisten Tarife wurden mit „FFF“ (24 Prozent) sowie „FF+“ (22,3 Prozent) bewertet. 14,6 Prozent der Unfallversicherungen erhielten ein „FF“, 13,7 Prozent ein „F+“.Am unteren Ende der Skala finden sich mit einer Wertung von „F“ (mangelhaft) 10,6 Prozent sowie mit „F-“ (ungenügend) 5,3 Prozent aller Tarife.Laut den Analysten von Franke und Bornberg hat die Qualität der Unfalltarife seit dem ersten Rating 2011 Jahr für Jahr zugelegt. Auch das Tarifangebot am Markt sei mittlerweile vielfältiger geworden.Neuere Tarife haben nach Angaben der Analysten steilere Progressionsverläufe und böten damit höhere Leistungen bei schweren Verletzungen. Aktuelle Angebote beinhalteten zudem zusätzliche Assistance-Leistungen, einen erweiterten Unfallbegriff, Sofortleistungen oder Updategarantien.„Ältere Tarife können da oft nicht mithalten“, sagte Christian Monke, Leiter Ratings Gesundheit und private Risiken bei Franke und Bornberg. Monke empfiehlt, schon länger bestehende Verträge kritisch zu prüfen. Ein Neuabschluss sei manchmal die bessere Wahl, zumal das Plus bei den Leistungen häufig nicht viel koste.