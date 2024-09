Zensus 2022: Immer mehr Hundertjährige in Deutschland

München, 23.9.2024 | 15:34 | mst

Die Zahl der Menschen, die hundert Jahre oder älter sind, steigt in Deutschland immer weiter an. Im letzten Jahrzehnt ist sie um ein Viertel gestiegen – in einem nördlichen Bundesland ist der Anteil der Hochbetagten an der Gesamtbevölkerung besonders groß.

Fast 60 Prozent leben weiter in den eigenen vier Wänden

In Deutschland lebten am Stichtag 15. Mai 2022 knapp 16.800 Menschen, die mindestens hundert Jahre alt waren. Das geht aus aktuellen Zahlen des Zensus 2022 hervor, die das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht hat.Damit ist die Zahl der Über-Hundertjährigen um 25 Prozent gegenüber der letzten Auswertung (2011) gewachsen. Verbesserte Lebensumstände, ein steigender Wohlstand und der medizinische Fortschritt sind laut den Statistikern die wichtigsten Gründe, warum die Bevölkerung hierzulande immer älter wird.Rund 9.800 (59 Prozent) lebten trotz ihres hohen Alters weiter im eigenen Zuhause. Im Vergleich zum Jahr 2011 ist dieser Wert um zehn Prozentpunkte gestiegen. Knapp 7.000 Menschen (42 Prozent) waren in Gemeinschaftsunterkünften wie Alten- und Pflegeheimen untergebracht.Die meisten hochbetagten Menschen sind Frauen. Im Jahr 2022 lag ihr Anteil bei 85 Prozent der Über-Hundertjährigen, Männer machten nur 15 Prozent aus.Menschen, die über hundert Jahre alt sind, gibt es in Deutschland mittlerweile in jeder dritten Stadt oder Gemeinde. Den höchsten Anteil an Über-Hundertjährigen hat unter den kreisfreien Städten Würzburg mit 46 Personen je 100.000 Einwohnern.Betrachtet man die Bundesländer, haben Hamburg (25 Personen je 100.000 Einwohner) sowie Schleswig-Holstein und Sachsen (24 Personen) den höchsten Anteil an Hundertjährigen.