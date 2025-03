Rentenerhöhung: Die gesetzliche Rente steigt um 3,74 Prozent

München, 10.3.2025 | 09:21 | whe

Zum 1. Juli 2025 wird die gesetzliche Rente in Deutschland um 3,74 Prozent erhöht. Die Erhöhung orientiert sich an der landesweiten Lohnentwicklung der Beschäftigten und sichert das Rentenniveau in Höhe von 48 Prozent einer Standardrente.

Grund zur Freude: Im Juli werden die Renten erhöht.

Rentenniveau von 48 Prozent wird gehalten

Grund zur Freude für Rentner: Die gesetzliche Rente steigt zum 1. Juli um 3,75 Prozent. Im letzten Jahr wurden die Renten bundesweit um 4,5 Prozent erhöht Die Erhöhung der Renten orientiert sich zum einen an der Entwicklung der Löhne in Deutschland, zum anderen an der beitragspflichtigen Entgeltentwicklung der Versicherten. Die Lohnentwicklung lag im vergangenen Jahr bei 3,69 Prozent.Aufgrund der unterschiedlichen Veränderung der Sozialabgaben von Angestellten und Rentnern liegt die Rentenerhöhung mit 3,74 Prozent leicht über der Lohnentwicklung.Durch die Rentenerhöhung wird das Mindestsicherungsniveau einer Standardrente von 48 Prozent des durchschnittlichen Verdienstes eingehalten. Diese Haltelinie für das Rentenniveau gilt bis zum 1. Juli 2025.Mit der Erhöhung steigt der aktuelle Rentenwert von 39,32 Euro auf 40,79 Euro. Ein Standardrentner, der 45 Jahre lang das Durchschnittsgehalt aller Arbeitnehmer verdient hat, erhält somit ab Juli 66,15 Euro mehr im Monat.