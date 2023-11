Kreditkarten-Deals für Ihr Black-Friday-Shopping

München, 16.11.2023 | 17:23 | bze

Bald ist wieder Schnäppchen jagen angesagt. Traditionell beginnt der Black-Friday dieses Jahr am 23. November und bietet Deals für Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Kleidung, Videospiele und vieles mehr. Der Online-Versandriese Amazon veranstaltet gleich eine Black-Friday-Woche. Günstige Angebote werden ab 17. November für ganze zehn Tage versprochen. Doch auch nach dem Stichtag ist noch lange nicht Schluss. Der sogenannte Cyber-Monday schließt sich direkt am 29. November an und verschmilzt mit dem Black Friday zur Black Week. Ob für Weihnachtsgeschenke oder lang ersehnte Einkäufe - für das Schnäppchen-Shopping lohnt es sich, eine oder mehrere Kreditkarten vorzuhalten und die Vorteile zu nutzen. Wir stellen Ihnen einige Kreditkarten ohne Jahresgebühr aus dem CHECK24 Kreditkarten-Vergleich vor, die sich besonders gut für Ihre Schnäppchenjagd im Internet oder beim Händler eignen:

Kostenlose Ratenzahlung und Sofortkredite

Kostenlosen Ratenkredit nutzen

Wer die Hanseatic Bank GenialCard neu beantragt, kann die Karte direkt bei der Black Week einsetzen und in den ersten drei Monate eine zinsfreie Rückzahlung nutzen. Das bedeutet, dass der Kunde seine Umsätze in Raten begleichen kann, dafür aber trotz Teilzahlungsfunktion in diesem Zeitraum keine Zinskosten entstehen. Die Rückzahlung sollte natürlich dennoch alsbald erfolgen. Wie hoch die Raten ausfallen, legt der Kunde selbst fest. Voreingestellt sind in der dazugehörigen App oder dem Onlinebanking drei Prozent des Gesamtbetrages. Mindestens 20 Euro müssen es jedoch sein.

CHECK24 Hinweis: Neukunden der Hanseatic Bank GenialCard profitieren von einem zinsfreien Zahlungsziel von drei Monaten. Danach sollten die Umsätze jedoch zügig zurückgezahlt werden, da sonst hohe Zinskosten anfallen. Für ausstehende Beträge berechnen die Hanseaten 18,18 Prozent effektiv.

Sofortkredit nutzen

Weiterer Vorteil, insbesondere für etwas teurere Schnäppchen am Black Friday, ist der 500-Euro-Sofortkredit. Diesen können Hanseatic Bank GenialCard Kreditkartenkunden ebenfalls direkt nach Genehmigung der Kreditkarte beantragen. Auch hierbei profitieren Kreditkarteninhaber in den ersten drei Monaten von einem zinsfreien Zahlungsziel. Im Schnitt planen Konsumenten laut einer Online-Umfrage von idealo und den Marktforschern von Katar 319 Euro auszugeben. Viele der Studienteilnehmer sehen die Black Week als Möglichkeit, Produkte, die ohnehin auf der Wunsch- und Weihnachtsliste stehen zu einem günstigeren Preis ergattern zu können.

3-Monats-Ratenkauf nutzen

Auch bei der Barclays Visa haben Kunden die Möglichkeit, ihre Einkäufe in Raten zurückzuzahlen. Ein 3-Monats-Ratenkauf ist sogar kostenlos möglich, es fallen keine Zinskosten für den Kunden an. Dies gilt für Beträge ab 95 Euro bis 500 Euro. Wer mehr einkauft oder länger für die Rückzahlung braucht, zahlt dafür zwischen 10,46 und 23,74 % eff. Jahreszins.

Schneller zur Kreditkarte dank hoher Abschlusschance

Um noch rechtzeitig für den Black-Friday eine Kreditkarte in Händen zu halten, lohnt sich ein Blick in den CHECK24 Kreditkarten-Vergleich. Dort finden Kunden Angebote, die mit „Hoher Abschlusschance“ gekennzeichnet sind. Obwohl die Bank auch hier eine verpflichtende Bonitätsprüfung durchführt, werden viele Kunden von diesen Anbietern akzeptiert und können schon bald ihre Karte in Händen halten. Bei der Prüfung werden Kriterien wie der SCHUFA-Score, das Gehalt und die berufliche Situation herangezogen. Dazu zählen zum Beispiel diese Kreditkarten: Gebührenfrei MasterCard Gold, die TF Mastercard Gold und die Bank Norwegian Visa Card.

Bei der Gebührenfrei MasterCard Gold gilt nur für Wareneinkäufe (nicht für Bargeldabhebungen) ein zinsfreies Zahlungsziel von sieben Wochen. Danach wird die Ratenzahlung aktiviert, wenn die Summe nicht vom Kunden per Überweisung beglichen wird. Denn nach den sieben Wochen wird es teuer. Die Gebührenfrei MasterCard Gold berechnet 24,69 Prozent Zinsen auf den offenen Betrag. Für die schnelle Rückzahlung ist also der Kunde selbst verantwortlich. Empfohlen werden mindestens 30 Euro oder drei Prozent vom Rechnungsbetrag zu überweisen!

Bei der TF Mastercard Gold gelten die gleichen Bedingungen für den Rechnungsausgleich wie bei der Gebührenfrei MasterCard Gold. Die Umsätze müssen selbst vom Kunden per Überweisung ausgeglichen werden. Die TF Bank empfiehlt bis zum 20. des Monats mindestens 30 Euro oder drei Prozent des Rechnungsbetrages zu begleichen und das einzuhalten! Keine Kosten entstehen Kunden für Wareneinkäufe (gilt ebenfalls nicht für Bargeldabhebungen), sofern diese innerhalb der nächsten 51 Tage begleichen werden. Ansonsten fallen Zinsen in Höhe von 24,79 % p. a. an.

Einfacher hingegen funktioniert die Rückzahlung bei der Bank Norwegian Visa Card. Hier kann der Kunde, der mindestens 20 Jahre alt sein muss, für den Rechnungsausgleich das Lastschriftverfahren in der dazugehörigen App einrichten. So werden die Umsätze automatisch vom Kunden-Girokonto zum Stichtag abgebucht und somit ausgeglichen. Das muss der Kunde zwar selbst einstellen, kann so aber immerhin den Sollzinsen in Höhe von 24,40 Prozent für Wareneinkäufe und Bargeldabhebungen entgehen.

Noch schneller gehts bei Kreditkarten mit dem Hinweis "Einfachste Eröffnung" Für die Bank Norwegian Visa Card müssen Kunden sich die Bank-App herunterladen, um dort die Legitimierung und Vertragsunterzeichnung durchzuführen. Daher ist bei dieser Karte im CHECK24 Kreditkarten-Vergleich der Hinweis „Aufwendige Legitimierung“ vermerkt. Unkomplizierter können die TF Mastercard Gold und die Gebührenfrei Mastercard Gold eröffnet werden. Eine Legitimierung des Kunden wird nicht verlangt, daher finden sie bei diesen Karten auch den Hinweis „Einfache Legitimierung“. Die Kreditkarten erhalten Verbraucher sofort nach positiver Antragstellung per Post samt einer Antwortkarte, die mit Rücksendung einer Ausweiskopie direkt aktiviert wird.

Bonus, Bonus, Bonus

Im CHECK24 Kreditkarten-Vergleich finden Interessenten zudem viele Angebote mit attraktiven Bonusaktionen - probieren Sie es gleich aus.

Viel Spaß beim Shoppen!