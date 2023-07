Kostenlose Kreditkarten mit spannenden Vorteilen

München, 14.07.2023 | 10:00 | lwe

Längst ist die Bezahlfunktion nicht mehr der einzige Nutzen einer Kreditkarte. Von Versicherungen bis Klimaschutz bieten Banken viele attraktive Extras zu ihren Karten an. Wir stellen Ihnen einige besonders interessante Angebote kostenloser Kreditkarten vor.

Weltweit bezahlen oder bequem im Internet shoppen – eine Kreditkarte ist mittlerweile für viele Einkäufe Voraussetzung. Im Vergleich zu einer Debit- oder Prepaidkarte bietet sie Ihnen einen Kreditrahmen: der ausgegebene Betrag wird in der Regel erst am Ende des Monats vom Girokonto ausgeglichen. So ermöglicht sie den flexiblen Einsatz im In- und Ausland. Doch haben einige Kreditkarten deutlich mehr im Angebot als andere. Wir haben für Sie die interessantesten Extras unter die Lupe genommen.

Kreditkarten für Reisefreunde

Wer viel in Europa und der Welt unterwegs ist, legt besonderen Wert auf kostenloses Bezahlen sowie Bargeldabhebung an jedem Automaten im jeweiligen Reiseland. Während diese Funktion bereits viele Kreditkarten inklusive haben, warten einige zusätzlich mit wichtigen, reiserelevanten Versicherungen auf, denn Reisende wissen: wenn es im Ausland zu unverhofften Situationen kommt, kann es schnell teuer werden. Deshalb beinhaltet zum Beispiel die Bank Norwegian Visa Card nicht nur eine Auslands-Krankenversicherung, sondern auch eine Reise-Unfallversicherung und – falls doch vorher einmal etwas dazwischenkommt – eine Reise-Rücktrittversicherung. Ebenfalls abgedeckt sind verlorenes oder verspätetes Reisegepäck, verspätete Ankünfte generell und sogar nötige Evakuierungen inklusive 200 Euro pro Person und Tag für eventuelle Hotelkosten und Verpflegung*.

Kreditkarten, die Ihnen mehr Zeit schenken

Der Monat ist um, aber das Geld für den Ausgleich der getätigten Zahlung sitzt noch nicht locker genug? Manchmal ist mehr Zeit der beste Freund des Geldbeutels. Gut also, wenn die Bank nicht sofort den Kreditkartenbetrag abbucht oder Zinsen für einen Aufschub erhebt. Einige Banken haben Kreditkarten im Angebot, mit denen über mehrere Monate keine Zinsen für Transaktionen anfallen oder bieten flexible Finanzierungs- und Rückzahlungsoptionen für die Zahlungen per Kreditkarte an.



Hier punktet zum Beispiel die Barclays Visa mit zwei Optionen:



Der Ratenkauf: Wer etwas auf Rechnung kauft, kann dafür ab 95 Euro Umsatz eine Art Kleinkredit über die Barclays Visa nutzen und die Summe monatlich zurückzahlen. Dieser Kredit kostet derzeit einen effektiven Jahreszins von 10,46 Prozent Zinsen. Bonus: bei einer Laufzeit von nur drei Monaten und Ausgaben von unter 500 Euro fallen sogar 0 Prozent Zinsen an.



Die Teilrückzahlung: Ganz flexibel und ohne zeitlichen Druck ist der Kunde bei Barclays durch diese Rückzahlungsmöglichkeit der normalen Kreditkarteneinkäufe und Bargeldabhebungen. Der effektive Jahreszins für sonstige Rückzahlungen in Teilbeträgen liegt dann allerdings bei satten 23,13 Prozent p. a.

500 Euro bei Abschluss der Kreditkarte

Die Waschmaschine geht kaputt, das Auto muss zur Reparatur oder die Urlaubskasse dürfte einfach praller gefüllt sein – in den seltensten Fällen fällt uns nicht ein, was wir mit einem spontanen Plus auf dem Konto anstellen könnten. Bei Neuabschluss der Kreditkarte Hanseatic Bank GenialCard können Sie auf Wunsch einen Sofortkredit von 500 Euro beantragen, der Ihnen bei erfolgreichem Abschluss direkt auf ihr Girokonto überwiesen wird. Auch hier ist eine zinsfreie Ratenrückzahlung für die ersten drei Monate nach Erhalt der Kreditkarte möglich, danach wird ein effektiver Jahreszins von 16,45 Prozent erhoben.

So schützen Sie mit der Kreditkarte das Klima

Mittlerweile ist oft von sogenannten „Grünen Konten“ die Rede. Diese unterscheiden sich zu konventionellen Kreditinstituten, indem sie Wert auf ethische und ökologische Kriterien legen und sich an bestimmte Nachhaltigkeitsstandards halten. Auch in diesem Bereich gibt es spezielle Kreditkarten: wer als Neukunde etwa eine awa7 Visa Kreditkarte (Herausgeber Hanseatic Bank) eröffnet, sorgt dafür, dass über awa7 ein Baum gepflanzt wird. Auch das Bezahlen selbst beruhigt das „grüne Gewissen“, denn pro 100 Euro Umsatz darf ein weiteres Pflänzchen Wurzeln schlagen. Schon jetzt sind bereits laut eigener Angaben der Bank knapp 600.000 Bäume gepflanzt worden, was voraussichtlich eine CO2-Kompensation von über 165.000 Tonnen gebundenem CO2 ausmacht. Die awa7 Visa Kreditkarte bietet ebenfalls eine zinsfreie Ratenrückzahlung für die ersten drei Monate nach Erhalt der Kreditkarte an, gefolgt von einem effektiven Jahreszins von 19,7 Prozent.



CHECK24 Tipp für die Kreditkartennutzung:

Alle oben genannten Kreditkarten können per Lastschrift ausgeglichen werden. Wir empfehlen Ihnen, diese Funktion zu nutzen, damit Sie nicht von unerwarteten Sollzinsen überrascht werden.

Bei der Bank Norwegian Visa Card ist keine Lastschrift voreingestellt, Sie können und sollten diese Funktion aber in der Bank Norwegian App aktivieren.

Bei der Barclays Visa sind 3,5 Prozent Lastschrift, mindestens aber 50 Euro, als Voreinstellung hinterlegt. Sie können hier den Rechnungsausgleich in der App oder per Online-Banking auf 100 Prozent setzen.

Auch bei der Hanseatic Bank GenialCard können Sie die Einstellung in der App oder telefonisch anpassen: zwischen drei und hundert Prozent Lastschrift, mindestens aber 20 Euro, können Sie flexibel wählen. Dieselben Möglichkeiten zuzüglich einer Anpassung im Online-Banking bietet die awa7 Visa Kreditkarte.