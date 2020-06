CHECK24 Videoident 

Möglicherweise liegt es an der Übertragungsrate bzw. an der Qualität der Internetverbindung. Lassen Sie sich Ihre Übertragungsrate mit einem Geschwindigkeitstest anzeigen. Für die Video-Telefonie sollte die Rate mindestens bei 500 Kbit/s liegen. Stoppen Sie gegebenenfalls andere Down- und Uploads oder automatische Updates – z.B. mit dem Windows-Taskmanager.

Ein weiterer Grund kann die Kameraqualität des benutzten Gerätes sein. Nutzen Sie in diesem Fall ein alternatives Gerät für die Identifikation (z.B. Smartphone anstatt Desktop).



Schlechte Lichtverhältnisse können die Qualität der Video-Telefonie beeinträchtigen. Achten Sie darauf, dass Sie sich in einem hellen Raum aufhalten.



Auch indirekte Verbindungen können der Grund für eine Beeinträchtigung sein. Z.B. im Fall einer restriktiven Firewall, die zwischen zwei Computern über eine Zwischenstation geroutet wird. Die Übertragungsrate ist dann durch die Zwischenstation beschränkt.

Ist die Webcam über USB an das Endgerät angeschlossen? Entfernen Sie in dem Fall die Geräte, die Sie gerade nicht brauchen. Falls Ihre Webcam an einem USB-Hub angeschlossen ist, kann es helfen, sie stattdessen direkt an einen USB-Anschluss am Computer anzudocken.



Auch die Firewall oder der Virenscanner können Probleme bereiten. Passen Sie diese gegebenenfalls an.