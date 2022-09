Kredit bequem per Online-Legitimation beantragen

Die Onlinelegitimation kann ganz einfach direkt über den Browser (WebRTC) per Klick auf den Button "verbinden" gestartet werden. Möglich ist dies z.B. über

Mozilla Firefox ab Version 25 (downloaden)



Google Chrome ab Version 11 (downloaden)

Opera ab Version 20 (downloaden)

Die Online-Legitimation wird dann als Videotelefonat durch das CHECK24-Partnerunternehmen durchgeführt, das hierfür eigens von der Bundesfinanzaufsicht (Bafin) und dem Bundesfinanzministerium (BMF) geprüft wurde.Die Abkürzung WebRTC steht für "Web Real Time Communication". Damit ist die Kommunikation in Echtzeit über den Browser möglich. WebRTC gilt dank der Verschlüsselung mittels DTLS-SRTC-Protokoll als extrem sicher und ermöglicht die Kommunikation per Video ohne zusätzliche Software. Damit bietet es die ideale Voraussetzung, um schnell und sicher per Video zu kommunizieren.Genau wie bei der Legitimation in einer Postfiliale müssen künftige Kreditnehmer für die Online-Identifikation über einen gültigen Lichtbildausweis, also einen Reisepass oder Personalausweis verfügen. Anhand dieses Dokumentes werden bestimmte Ausweisinformationen mit den gemachten Angaben im Kreditantrag abgeglichen.Während der Identifikation über das Internet müssen bestimmte Personendaten aus dem Ausweisdokument mündlich per Videotelefonie an den jeweiligen Kundenberater des CHECK24-Partnerunternehmens durchgegeben werden. Die Echtheit dieser Angaben wird im Anschluss verifiziert, indem der Ausweis über die Webcam des Kunden gescannt und gespeichert wird. Eine einmalig nutzbare und individualisierte Transaktionsnummer (TAN), die der Kunde nach dem Abgleich der Informationen per SMS oder Email erhält, schließt die Online-Legitimation des Kreditantrages ab.Sämtliche sensiblen Personeninformationen sowie die Kopie des Ausweisdokumentes werden unter der Einhaltung strenger Datenschutzrichtlinien besonders vertraulich und sicher behandelt. Die Sicherheit der Kundendaten beim durchführenden Partnerunternehmen wurde sowohl vom Bundesfinanzministerium (BMF), als auch von der Bundesfinanzaufsicht (Bafin) geprüft und wird zudem konstant geprüft. Alle Personalien des potentiellen Kreditnehmers werden von unserem Partner anschließend an die Web-Legitimation verschlüsselt an die jeweilige Bank weitergeleitet - CHECK24 selbst erhält zu keinem Zeitpunkt während oder nach der Online-Identifikation Einblick in die übermittelten Personendaten.Vor oder nach der Online-Legitimation wird der unterschriebene Kreditantrag gemeinsam mit sämtlichen Zusatzunterlagen postalisch an die jeweilige Bank geschickt. Dank der Web-Legitimation ist es nicht mehr notwendig, die Unterlagen zum Versand direkt in einer Filiale der Deutschen Post abzugeben.