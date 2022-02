Volldigitaler Sofortkredit So kommen Sie schnell & günstig an Ihren Kredit

A A A

Die Digitalisierung hat inzwischen fast alle unsere Lebensbereiche verändert. Auch wenn es darum geht Geld von der Bank zu leihen ist der Fortschritt groß. Davon profitieren vor allem Kreditnehmer, die besonders schnell eine Finanzspritze benötigen. Das Geld landet bei digitalen Sofortkrediten nämlich oft schon am gleichen Arbeitstag auf dem Konto. Wir zeigen, wie Sie dabei vorgehen und neben Zeit auch unnötigen Papierkram sparen.

Die Urlaubsreise buchen, Shopping von Elektronik oder Klamotten und Geld von einer Bank leihen haben eine Gemeinsamkeit. All das lässt sich bequem von der heimischen Couch aus über das Internet erledigen. Auf die Lieferung des gekauften Fernsehers müssen Digital-Shopper allerdings deutlich länger warten als auf das geliehene Geld. Mit einem Sofortkredit, bei dem die Bank sprichwörtlich sofort eine verbindliche Zusage über den Kredit trifft, landet die Kreditsumme oft noch am gleichen, spätestens aber am nächsten Arbeitstag der Bank auf dem Konto des Antragstellers. Im Vergleich zu anderen Onlinekrediten, für die Banken auch gerne mit einer Blitz-, Express- oder Sofortauszahlung werben, gibt es beim Sofortkredit einen entscheidenden Unterschied: Die zweite Kreditprüfung durch die Bank entfällt. Bei jedem persönlichen Sofortkreditangebot, das Sie über den CHECK24 Kreditvergleich einholen, handelt es sich dabei um eine verbindliche Zusage des Kreditgebers. Das heißt, die Bank gewährt den Sofortkredit zu den angebotenen Konditionen in jedem Fall, denn digitale Prozesse machen dies möglich und erleichtern auch der Bank die Arbeit.

So funktioniert der Sofortkredit

In der Regel benötigen Banken einige Unterlagen von ihren potenziellen Kreditkunden, um sicherzugehen, dass das Geld auch zurückgezahlt werden kann. Bei Sofortkrediten laufen diese Prüfprozesse sekundenschnell und automatisiert ab, sodass die Bank sofort eine Zusage geben kann. Möglich ist das, weil Sie auf der Suche nach dem passenden Sofortkredit Ihre Kontoauszüge online abrufen und die Bank diese automatisiert auswertet. Im Vergleich zur Vergangenheit sparen Banken dabei Kosten, da beispielsweise kein Mitarbeiter händisch Ihren Kreditantrag prüfen muss. Somit muss die schnelle Auszahlung nicht unbedingt teurer für Sie sein. Mit den folgenden drei Schritten kommen Sie nicht nur schnell an Ihren Kredit, sondern auch besonders günstig:

Ihr Sofortkredit: Tragen Sie im CHECK24 Kreditvergleich die Kreditsumme ein, für die Sie einen Kreditvergleich starten möchten. Selbst für Sofortkredite können Sie in der Regel Kreditsummen bis 50.000 Euro wählen. Zudem wählen Sie auch eine Laufzeit für den Sofortkredit, die sich unter anderem auf die Höhe der Kreditraten auswirkt. Längere Laufzeiten bedeuten geringere Rückzahlungsraten, aber auch höhere Zinskosten. Niedrigere Laufzeiten erhöhen zwar Ihre Rate, kosten aber auch weniger Zinsen über die gesamte Kreditlaufzeit hinweg. Wählen Sie die Rate und Laufzeit aus, die zu Ihren finanziellen Verhältnissen passt. Wenn Sie jetzt noch den Verwendungszweck für Ihren Kreditwunsch anklicken, können Sie den Kreditvergleich starten.

Auszahlung des Sofortkredits: Erhalten Sie eine verbindliche Zusage für Ihren Sofortkredit, wird Ihr Geld innerhalb eines Tages auf Ihr Girokonto überwiesen. Denn wenn Sie sich für ein passendes Angebot entschieden haben, schließen Sie dieses ebenfalls digital ab. Das funktioniert, indem Sie sich per digitalem Identverfahren ausweisen und dann Ihren Kreditvertrag online unterschreiben. Anschließend steht der Auszahlung durch die Bank nichts mehr im Weg.

Ist ein volldigitaler Kredit sicher? Ein wichtiger Punkt, wenn es um Finanzierungen geht, ist die Sicherheit. Bei einem Sofortkredit über CHECK24 werden Ihre Daten nach den aktuell höchsten technischen Standards verschlüsselt – bei der Übertragung, der Speicherung und der Bearbeitung. Unsere Datensicherheit ist TÜV-geprüft und schützt Ihre Daten konsequent.

Schnell zum Kredit: Das können Sie tun

So viel Papierkram spart der Sofortkredit tatsächlich! Gar kein Papierkram: Das geht nur mit einem Sofortkredit. Im Durchschnitt laden CHECK24 Kunden für andere Kredite neun Seiten an Nachweisunterlagen für die Bank hoch. Das sparen Sie sich mit einem Sofortkredit. Die Bank benötigt durch den Online-Abruf der Kontoauszüge und die vorherige Eingabe der Daten nichts Weiteres mehr von Ihnen. Eine Entwicklung, die auch gut für die Umwelt ist. Denn damit sind auch die Tage gezählt, an denen unzählige Seiten Papier ausgedruckt zur Post gebracht werden mussten.

Vorsicht bei Sofortkrediten ohne Schufa

