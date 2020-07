Online oder Filiale Wo es den Kredit schneller und günstiger gibt

A A A

Für einen Kredit will wohl niemand zu viel bezahlen. Doch wie und wo finden Sie den günstigsten Kredit – in der Bankfiliale, über die Banken-Homepage oder ein Vergleichsportal? Wir zeigen, wo Sie Ihr Geld am schnellsten auf dem Konto haben und wo Sie in Sachen Kredit am besten beraten sind.

Worin unterscheidet sich ein Filial-Kredit von einem Online-Kredit Bei einem Online-Kredit handelt es sich wie beim Kredit aus der Filiale um einen so genannten Ratenkredit, den Sie in monatlichen Raten an die Bank zurückzahlen. Der Unterschied zum Kredit aus der Bankfiliale liegt lediglich im Vertriebsweg: So wird ein Online-Kredit ausschließlich über das Internet angeboten. Sie können diesen also jederzeit bequem von zu Hause aus beantragen sowie teilweise auch komplett online abschließen und müssen dafür keine Bankfiliale aufsuchen oder sich an Öffnungszeiten halten.

Kriterium 1: Geschwindigkeit

TIPP: Der volldigitale Online-Kredit mit Sofort-Entscheid und Sofort-Auszahlung Ganz besonders schnell erfolgt der Kreditabschluss und die Auszahlung über einen volldigitalen Online-Kredit mit Sofort-Entscheid und Sofort-Auszahlung. Solche Kreditangebote finden Sie beispielsweise über den Kreditvergleich von CHECK24. Im Gegensatz zum herkömmlichen Online-Kredit entfällt bei dieser Antragsform die Zweitprüfung durch die Bank. Dies beschleunigt die Auszahlung Ihres Kredites enorm, da Sie keine Nachweise für eine zusätzliche Prüfung einreichen müssen. Für einen erfolgreichen Kreditabschluss genügt es in diesem Fall, wenn Sie Ihre Kontoauszüge digital hochladen und sich per Videoident-Verfahren legitimieren sowie Ihren Kreditvertrag im Anschluss direkt digital unterschreiben. Nach erfolgreichem Abschluss wird die Bank Ihnen den Kreditbetrag oft noch am gleichen, spätestens aber am nächsten Bankarbeitstag auf Ihr Girokonto auszahlen.

Kriterium 2: Preis

TIPP: Kredit vorab planen Welcher Kredit zu welchen Konditionen der ideale für Sie ist, können Sie über digitale Vergleichsplattformen ganz einfach selbst herausfinden, indem Sie verschiedene Szenarien durchspielen. Hier sehen Sie sofort, wie sich die monatliche Ratenhöhe oder die Gesamtkosten ändern, wenn Sie die Laufzeit Ihres Kreditvertrags verlängern oder kürzen. So finden Sie ganz einfach die Variante, die am besten zu Ihrer persönlichen Situation passt. Zudem haben Sie über einen unabhängigen Online-Kreditvergleich die Möglichkeit, die Kreditangebote unterschiedlicher Banken und Anbieter bequem miteinander zu vergleichen und die Angebote der einzelnen Banken einander gegenüberzustellen. Denn wie auch bei anderen Verträgen sollten Sie sich auch bei der Suche nach dem idealen Ratenkredit immer verschiedene Angebote einholen und diese miteinander vergleichen.

Kriterium 3: Service

Zusammenfassung: Ein Kredit und dessen Abschluss ist so individuell wie der Mensch dahinter. Dennoch hat sich gezeigt, dass ein Online-Kredit über ein Vergleichsportal nicht zuletzt wegen diverser Covid-19-Einschränkungen viele Vorteile mit sich bringt: Hier müssen Sie nicht lange auf einen freien Termin bei Ihrem Wunschberater warten, sondern können sich jederzeit über einen Kreditvergleich verschiedene Angebote einholen, diese ganz einfach miteinander vergleichen sowie Ihren Vertrag abschließen. So sehen Sie auf einen Blick, welche Bank Ihnen das beste Angebot macht und haben je nach Kreditart mit etwas Glück sogar schon morgen das Geld auf Ihrem Konto. Auf Beratung müssen Sie deshalb noch lange nicht verzichten, denn auch hier stehen Ihnen qualifizierte Kreditexperten zur Seite, die Sie unterstützen, den Kredit zu finden, der am besten zu Ihnen passt. Bei einem Vergleichsportal wie CHECK24 profitieren Sie zusätzlich von der großen Anbieterzahl, da Sie hier nicht nur bankintern, sondern aus den Angeboten von mehr als 360 angeschlossenen Banken und Kreditinstituten das beste Angebot aussuchen können.

Das Auto streikt, das Bad benötigt dringend eine Sanierung oder die Zahnarztrechnung fällt üppiger aus als ursprünglich geplant? Es gibt unzählige Situationen, an denen ein Kredit helfen kann, das Leben zu erleichtern oder finanzielle Engpässe zu überbrücken.So unterschiedlich die Beweggründe für die Aufnahme eines Kredits auch sein mögen, sie haben eines gemeinsam: Sie alle warten nur selten auf ein ausreichend gefülltes Konto. Bleibt nur die Frage, wo es eigentlich den günstigsten Kredit und die beste Beratung gibt? Über ein Online-Vergleichsportal, den Onlineauftritt der Bank oder doch in der Filiale? Wir haben die Antworten.Manchmal muss es einfach schnell gehen und man benötigt den Kredit am besten schon gestern. Zugegeben: Diesen Service bietet bisher noch keine Kreditvariante. Unterschiede gibt es dennoch was die Zeit betrifft, bis Sie Ihr Geld auf dem Konto haben. Um einen Kredit über die Filiale abzuschließen, benötigen Sie zunächst einen Beratungstermin, was nicht zuletzt wegen der noch immer gekürzten Filialöffnungszeiten aufgrund von Covid-19 ein schwieriges Unterfangen werden kann. Beim Online-Kredit hingegen gibt es keinerlei Einschränkungen in Sachen Beratung. Übrigens: Egal ob Sie diese direkt von der Bank wünschen oder über einen unabhängigen Kreditberater präferieren. Hier wurde bei vielen Geldinstituten in den letzten Monaten Corona bedingt ordentlich aufgerüstet und die Produktvielfalt und das Beratungsspektrum digital erweitert, so dass bei Filialbanken digitale Beratungstermine möglich sind. Noch schneller geht die Terminvergabe nur über ein Vergleichsportal: Bei CHECK24 beraten Sie in Sachen Kredit mehr als 300 Experten sogar am Wochenende von 8:00 bis 20:00 Uhr und unterstützen Sie kostenlos per Telefon und E-Mail bei der Suche nach dem passgenauen Kredit, der für Sie am günstigsten ist. Der nächste freie Termin in der Filiale kann hingegen bis zu acht Werktage auf sich warten lassen, wie eine Stichprobe der Finanzredaktion ergab.* Vor allem wenn Sie einen der beliebten Termine am Morgen oder späten Nachmittag bevorzugen oder örtlich an eine bestimmte Filiale gebunden sind.Sie wissen bereits genau, welchen Kredit Sie wünschen und benötigen deshalb keine Beratung? Dann ist ein digitaler Kreditabschluss über ein Vergleichsportal das Richtige. Dieser ist auch in Sachen Schnelligkeit kaum zu toppen. Dennoch sollten Sie daran denken, dass qualifizierte Kreditexperten Ihnen womöglich noch ein besseres Angebot machen können, da diese aus Erfahrung genau wissen, wie sich Ihr Kredit so lukrativ wie möglich gestalten lässt. Der Vorteil liegt hier also eindeutig beim Onlinekredit über ein Vergleichsportal: Über den kostenlosen und Schufa-neutralen Kreditvergleich von CHECK24 beispielsweise können Sie jederzeit selbst auf die Suche nach dem idealen Kredit gehen und diesen meist auch direkt online abschließen – und das rund um die Uhr. Während des gesamten Abwicklungsprozesses können Sie bei Bedarf jederzeit auf die Unterstützung eines persönlichen Kreditberaters zurückgreifen.Entscheiden Sie sich bei Ihrer Onlinerecherche für ein Kreditangebot mit Sofortzusage, ist mit etwas Glück der gewünschte Betrag sogar noch am selben, spätestens aber am nächsten Bankwerktag auf Ihrem Konto. Und das garantiert. Tatsächlich kann aber auch die Auszahlung in der Filiale ähnlich zügig erfolgen. Bei der Auszahlungsgeschwindigkeit ist hier neben der Prüfung Ihrer Kreditwürdigkeit sowie Ihrer nötigen Unterlagen, die bei jedem Antrag – digital und analog – geprüft werden müssen, vor allem entscheidend, ob Sie bereits Kunde der Bank sind.Unentschieden – mit leichten Vorteilen für den Onlinekredit über ein Vergleichsportal, da Sie hier jederzeit und ohne Termin einen Kreditvertrag abschließen können. In vielen Fällen sogar mit der Option auf Sofort-Entscheid und Sofort-Auszahlung. Dies hat zur Folge, dass Sie bei erfolgreicher Bonitätsprüfung durch die Bank ohne Wartezeit Ihren Kreditbetrag erhalten.Neben dem Faktor Zeit spielt bei der Auswahl des richtigen Kredits vor allem der Preis eine entscheidende Rolle. Verglichen mit einer Filialbank spart sich die Direktbank die Kosten eines Filialnetzes und kann ihre Kredite online in der Regel zu günstigeren Konditionen anbieten. Das hat zuletzt beispielsweise die Studie „Ratenkredit-Anbieter 2019“ des Deutschen Instituts für Service-Qualität gezeigt. Der vergünstigte Preis spiegelt sich auch bei den Onlineangeboten von Filialbanken wider. Diese bieten ihre Kredite aufgrund der schlankeren Prozesse online oftmals zu niedrigeren Zinsen als vor Ort an. Noch mehr Sparpotential bieten in vielen Fällen Kreditvergleichsportale. Diese verhandeln mit den einzelnen Kreditinstituten regelmäßig spezielle Sonderkonditionen, die Ihren Kredit noch günstiger gestalten können.Klarer Vorteil für den Onlinekredit. Sowohl über ein Vergleichsportal, aber auch über den Direktvertrieb einzelner Banken. In beiden Fällen liegen die Kreditkosten aufgrund der verschlankten Prozesse meist unter denen der Banken vor Ort. Zudem lassen sich online über ein Vergleichsportal die Angebote verschiedener Geldinstitute transparenter und einfacher miteinander vergleichen, was die Suche nach dem preisgünstigsten Kreditangebot zusätzlich erleichtert.Beratung ist das A und O. Gerade wenn es um einen Kredit geht, bei dessen Abschluss Sie sich meist für einen längeren Zeitraum vertraglich binden. Dennoch sind immer noch viele Verbraucher skeptisch, wenn es um Onlineangebote geht – egal ob von der Hausbank oder über ein Vergleichsportal. Zu Unrecht. Eine Beratung am Telefon oder per Mail steht einer persönlichen Beratung in Nichts nach. Im Gegenteil bringt die Digitalisierung sogar einige Vorteile mit sich: Oftmals ist die Beratung auch nach Feierabend oder am Wochenende möglich und eine Terminvergabe dadurch einfacher. Bei CHECK24 können Sie sich sogar an sieben Tagen die Woche zwischen 8:00 und 20:00 Uhr persönlich beraten lassen.Ganz egal ob On- oder Offline: Ein guter Berater versucht immer das beste Angebot für Sie zu finden. Er weiß aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung, welcher Kredit am besten zu Ihnen passt und wie Sie diesen noch preisgünstiger gestalten können. Zum Beispiel durch einen angepassten Verwendungszweck oder einen zusätzlichen Kreditnehmer.Punkt für den Onlinekredit, da die Beratungszeiten im Vergleich zu jenen in der Filiale kundenfreundlicher ausfallen und dadurch auch die Terminvergabe beschleunigt wird. Bei einer bankunabhängigen Beratung, die Sie zum Beispiel über Online-Vergleichsportale erhalten, profitieren Sie zudem von der Angebotsvielfalt am Markt, da hier Ihr persönlicher Kreditexperte nicht an ein Kreditinstitut gebunden ist und somit aus den Angeboten verschiedener Banken das für Sie beste ausfindig machen kann. Entsprechen die Beratung sowie das Kreditangebot am Ende Ihren Erwartungen, können Sie guten Gewissens einen Kredit abschließen.*Die Terminvergabe unterschiedlicher Filialbanken wurde verdeckt für den Raum München getestet.