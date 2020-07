Kreditsummen in Deutschlands Großstädten Münchner, Mannheimer und Stuttgarter benötigen die höchsten Kredite

A A A

In welchen deutschen Großstädten leihen sich Verbraucher die höchsten Summen von der Bank? Der CHECK24 Großstädtevergleich liefert die Antwort und zeigt auch, wo Kreditnehmer die geringsten Summen aufnehmen.

Deutliches Ost-West-Gefälle bei den Kreditsummen

Mit Kreditvergleich findet sich deutschlandweit das günstigste Angebot

München, Mannheim und Stuttgart sind Deutschlands Kredithochburgen. Dort leihen sich Verbraucher mit durchschnittlich über 15.500 Euro deutschlandweit die höchsten Beträge von der Bank. Die Plätze vier bis sechs belegen Frankfurt am Main, Wiesbaden und Ludwigshafen deren Einwohner sich im Schnitt jeweils Kreditbeträge über 14.500 Euro leihen. Das zeigt ein Vergleich der 50 größten deutschen Städte.* "Verbraucher, die im Internet Kredite abschließen, erhalten deutschlandweit und unabhängig von der Kreditsumme bessere Konditionen als in der Bankfiliale um die Ecke", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Die Zinsen sind online im Schnitt etwa ein Drittel günstiger."Drei ostdeutsche Großstädte belegen die letzten Plätze des Städtevergleichs: Chemnitz, Rostock und Leipzig. Dort lebende Kreditnehmer benötigen mit Beträgen unterhalb von 11.500 Euro die niedrigsten Kreditsummen von der Bank. Unter den westdeutschen Städten verzeichnet Saarbrücken mit 11.325 Euro die geringste Kreditsumme. Ein möglicher Grund für das Ost-West-Gefälle bei den Kreditsummen könnten die Unterschiede bei den Durchschnittsgehältern sein. Laut statistischem Bundesamt belegten im letzten Jahr die Ostdeutschen Bundesländer, mit Ausnahme von Berlin, die letzten Plätze der Gehaltsrangliste. Die Süddeutschen Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern rangierten dagegen auf Platz drei und vier. Mit einem höheren Gehalt sind auch höhere Kreditsummen zu stemmen.

Egal in welcher deutschen Großstadt Verbraucher wohnen, blindes Vertrauen in die Hausbank um die Ecke ist bei der Kreditsuche oftmals die falsche Option. Hier erhalten sie oft nur ein einziges Kreditangebot mit möglicherweise höheren Zinsen als bei anderen Banken. Im Gegensatz dazu liefert der Kreditvergleich von CHECK24 in wenigen Minuten unzählige Angebote verschiedener Banken und Kreditinstitute. So gelingt ein umfassender Überblick und Verbraucher können das günstigste Angebot finden. Dafür ist nur die Eingabe des benötigten Geldbetrags, der geplanten Verwendung und der gewünschten Laufzeit nötig.

*Basis: alle von April 2019 bis März 2020 über CHECK24 abgeschlossenen Ratenkredite